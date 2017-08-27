РФПЛ. «Ахмат» выиграл у ЦСКА и прервал четырехматчевую серию из поражений

Завершился матч восьмого тура РФПЛ между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Минимальная победа досталась чеченскому коллективу. Единственный мяч забил Заур Садаев.
Армейцы терпят третье поражение в текущем чемпионате.
Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:1) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 – Садаев, 45.
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Чалов, 63), В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо.
«Ахмат»: Городов, Уциев (Семенов, 86), Родолфо, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Бериша (Мбенгуе, 81), Швец, Исмаэл, Садаев (Иванов, 67), Митришев.
Предупреждения: нет – Анхель, 53; Городов, 65.
Источник: Бомбардир.ру