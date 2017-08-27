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  • РФПЛ. «Ахмат» выиграл у ЦСКА и прервал четырехматчевую серию из поражений

РФПЛ. «Ахмат» выиграл у ЦСКА и прервал четырехматчевую серию из поражений

27 августа 2017, 19:26
30

Завершился матч восьмого тура РФПЛ между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Минимальная победа досталась чеченскому коллективу. Единственный мяч забил Заур Садаев.

Армейцы терпят третье поражение в текущем чемпионате.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:1) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Садаев, 45.

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Чалов, 63), В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев (Миланов, 80), Витиньо.

«Ахмат»: Городов, Уциев (Семенов, 86), Родолфо, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Бериша (Мбенгуе, 81), Швец, Исмаэл, Садаев (Иванов, 67), Митришев.

Предупреждения: нет – Анхель, 53; Городов, 65.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Комментарии (30)
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a-rakhmatov
1503851497
Ахмат с победой!!!
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shahor
1503851533
Продайте Васина,а.Откровенный же балласт.И в нападении-всё без каких-либо изменений.В лучшую сторону.Нужен форвард-три дня всего осталось до закрытия трансферного окна.Перед стартом в основной сетке ЛЧ вопросов больше чем ответов...
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mamba9090909
1503851640
Ошибка судьи и ЦСКА в ауте.))
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prtcs
1503851746
Зачем иметь такое игровое преимущество и проиграть с судьей или без? Забивать надо, но некому. ЭХ ВАСЯ, ВАСЯ.
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Dominator777
1503851838
Эх, Васин, Васин...Ну, когда же, наконец будут трансферы? Уже без валидола игру армейцев нельзя смотреть!
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за ЦСКА с 1980г
1503851839
ЦСКА походу тоже ещё празднует выход в ЛЧ..
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Snerg
1503851938
А вы смеетесь над спартаком))) какая это ошибка 6? В семи матчах? Васина? Васин весь Спартак заменяет, вот это шоу)
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cska-62
1503852198
Мяч был забит после выхода его за пределы поля. Это очевидный факт, но речь не о нём. Мне совершенно непонятно: 1. Зачем пробовать Вернблума в атаке, если он хорош только при подключениях к атакам? Он лучший в РФПЛ опорный полузащитник, но навыков и данных для игры в нападении у него мало. И это было ясно до сегодняшнего матча, ибо эксперимент уже проводился. Ослабляется опорная зона, в нападении толку чуть! 2. Почему не наигрывается Тимур Жамалетдинов? И даже на замену вышел Чалов, а не он? В отличие от Чалова и Оланаре Жамалетдинов выглядел в последнем матче зрело, раздавал голевые передачи, хотя и провёл на поле всего 15 минут. Я полагал, что вполне можно было бы его сегодня выставить в стартовом составе. И тогда Витиньо с Дзагоевым не потерялись бы на поле, как это произошло сегодня! Конечно, какие-то нюансы мне неизвестны, но не только результат, но и игра сегодня у ЦСКА была просто чудовищной. Самой худшей за все 25 игр под руководством Виктора Гончаренко! (13 в прошлом сезоне в РФПЛ, 8 в нынешнем, 4 в отборе в ЛЧ).
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Аид666
1503852356
Тактика ужасная... выходить без нападающих - бред... Жамалетдинов должен играть больше времени чем Чалов и Оланаре... Витинио после заявления на поле просто спал... Васин на своем стиле... после замены, сидел на лавке козявки поедал...
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TRELL
1503852878
Рябята,самое страшное то,что Спартак и Цска играют в ЛЧ! Я перестаю понимать руководство клубов,ведь с такой игрой там делать нечего,без обид к болельщикам... Наш Зенит тоже пока сырой,но игра радует. Взять хотя бы Локо,тоже на коне благодаря Палычу. У этих двух клубов есть хотя бы шансы как можно дальше пройти в ЛЕ. Неужели ЛЧ не мотивирует игроков и руководство клубов?!
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