Ещенко: «Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт и уверенность в себе»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после матча 8-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (0:0) выразил мнение, что пауза в чемпионате России на матчи сборных поможет московскому клубу вернуть уверенность в себе.

На данный момент красно-белые расположились на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ.

«Трудно сказать, почему команде не удалось победить в Хабаровске, вроде бы и ударов много нанесли и ход игры контролировали, но везения не хватило. Пауза в чемпионате пойдет нам на пользу, за это время нужно вернуть фарт, уверенность в своих силах и постараться исправить ситуацию уже после перерыва», – сказал Ещенко.

«Спартак» опять не победил. Что происходит?