Калачев: «В этот раз «Ростов» едет в Санкт-Петербург с особым удовольствием»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РФПЛ против «Зенита».

Напомним, встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– «Ростов» протестирует одну из арен, принимающих чемпионат мира, уже в это воскресенье. Что вы знаете о стадионе «Санкт-Петербург»?

– С питерской ареной пока знаком только по фотографиям, телевизионной картинке и не очень добрым новостям по ходу строительства (улыбается). Но с нетерпением жду очной встречи! Хочется почувствовать атмосферу, своими глазами увидеть столь масштабное спортивное сооружение. Словом, в этот раз едем в Петербург с особым удовольствием.

– Матч «Зенит» – «Ростов» состоится при аншлаге: последнее время петербургские болельщики очень активно раскупают билеты на футбол.

– Тогда это вообще просто фантастика! В России не так много матчей, проходящих при большом стечении публики. В Питере же всегда болеют просто великолепно. Лично я всегда с удовольствием играю в Санкт-Петербурге, так что вашему известию только рад.

– Да, но заполненные трибуны придают зенитовцам дополнительные силы. Что такое мотивированный, быстрый, агрессивный «Зенит», хорошо знают футболисты «Спартака» и «Ахмата»!

– Так это же просто здорово – противостоять сильному сопернику! Очень интересно проверить свои силы на фоне такой хорошей команды, как «Зенит». И опять же, лучше играть при переполненных трибунах, нежели при пустых. Так что и для нас аншлаг – большой плюс.