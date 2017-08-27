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  • Калачев: «В этот раз «Ростов» едет в Санкт-Петербург с особым удовольствием»

Калачев: «В этот раз «Ростов» едет в Санкт-Петербург с особым удовольствием»

27 августа 2017, 12:27
17

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РФПЛ против «Зенита».

Напомним, встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– «Ростов» протестирует одну из арен, принимающих чемпионат мира, уже в это воскресенье. Что вы знаете о стадионе «Санкт-Петербург»?

– С питерской ареной пока знаком только по фотографиям, телевизионной картинке и не очень добрым новостям по ходу строительства (улыбается). Но с нетерпением жду очной встречи! Хочется почувствовать атмосферу, своими глазами увидеть столь масштабное спортивное сооружение. Словом, в этот раз едем в Петербург с особым удовольствием.

– Матч «Зенит» – «Ростов» состоится при аншлаге: последнее время петербургские болельщики очень активно раскупают билеты на футбол.

– Тогда это вообще просто фантастика! В России не так много матчей, проходящих при большом стечении публики. В Питере же всегда болеют просто великолепно. Лично я всегда с удовольствием играю в Санкт-Петербурге, так что вашему известию только рад.

– Да, но заполненные трибуны придают зенитовцам дополнительные силы. Что такое мотивированный, быстрый, агрессивный «Зенит», хорошо знают футболисты «Спартака» и «Ахмата»!

– Так это же просто здорово – противостоять сильному сопернику! Очень интересно проверить свои силы на фоне такой хорошей команды, как «Зенит». И опять же, лучше играть при переполненных трибунах, нежели при пустых. Так что и для нас аншлаг – большой плюс.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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APchelov
1503828302
Против Ростова ничего не имеем. С удовольствием посмотрим игру )
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Serjoga
1503828307
Удачи Ростову!
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dyema
1503828785
Думаю у Зенита хватит глубины состава, что-бы надрать Ростов))) Только победа!!!
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jet andy
1503832488
Желаю Зениту победы в сегодняшнем противостоянии севера и юга, а Ростову - занять достойное место в чемпионате.
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BarStep
1503832667
Уважуха Калачеву..., и не только за это дипломатичное интервью.. Всем добротной и интересной игры... Зениту победы
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Серёга Краснодарский
1503833313
удачи Ростову
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Taps
1503834480
Калачёв - мотор "Ростова". Но всё же "Зенит" победит.
Ответить
vladimir-7
1503835156
Зенит-Ростов, счёт будет 1-1
Ответить
andruhs
1503836277
Молодец чел. ! Хорошо сказал - грамотно, корректно, по-мужским и с настроением. Ждём в гости!
Ответить
xyz.
1503843912
"Натяните" бомжей как следует.
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