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  • Калачев: «Ростов» даст бой «Зениту». Мы летим в Петербург, ничего не боясь»

Калачев: «Ростов» даст бой «Зениту». Мы летим в Петербург, ничего не боясь»

27 августа 2017, 09:40
13

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что команда готова дать бой «Зениту» в предстоящем матче. Команды сегодня встретятся на поле питерцев в рамках 8-го тура РФПЛ.

«Как не повторить прошлогодних ошибок? Наверное, больше себя контролировать в плане эмоций и с первой до последней минуты сохранять максимальную концентрацию. Да, нас ждет непростой матч, который, как вы сказали, состоится при аншлаге, но «Ростов» даст бой «Зениту».

Мы летим в Петербург, ничего не боясь. Наша задача — добиться положительного результата. Главное — настрой и предельная самоотдача», — сказал Калачев.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» – четвертое.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (13)
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Denis199244
1503816477
Правильный настрой-молодец.мы хотим увидеть сражение ...
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MaxRnD
1503817434
Командный дух и настрой отдохнувшего Сельмаша против подуставших Сборников Аргентины и РФПЛ - интересно будет посмотреть. Только б судьи не обосрались в какой уже раз.... При очень удачном стечении обстоятельств, реализовав какой-нибудь стандарт, Ростов может даже минимально победить
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Zenitovec1990
1503819577
Да молодцы ростовчане хороший подход
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Krics
1503820760
Хорошего футбола, честного судейства, да победит сильнейший.
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Тазит
1503823358
Думаю, у Сельмаша все шансы привезти из Питера очки. Желаю удачи!
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dyema
1503823674
Не надо бояться проиграть)))
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a-rakhmatov
1503825784
Тимофей, настоящие мужики не должны боятся Зеню.....удачи Ростову!!!
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арейская
1503830016
Удачи вам,, МУЖИКИ...
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Супермачо
1503844723
КБ за "Ростов"!
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OfaZavr
1503847499
Давай Ростов в бой!
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