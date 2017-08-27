Калачев: «Ростов» даст бой «Зениту». Мы летим в Петербург, ничего не боясь»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что команда готова дать бой «Зениту» в предстоящем матче. Команды сегодня встретятся на поле питерцев в рамках 8-го тура РФПЛ.

«Как не повторить прошлогодних ошибок? Наверное, больше себя контролировать в плане эмоций и с первой до последней минуты сохранять максимальную концентрацию. Да, нас ждет непростой матч, который, как вы сказали, состоится при аншлаге, но «Ростов» даст бой «Зениту».

Мы летим в Петербург, ничего не боясь. Наша задача — добиться положительного результата. Главное — настрой и предельная самоотдача», — сказал Калачев.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, «Ростов» – четвертое.