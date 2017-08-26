Агент Луана сообщил, что игрок отказался от перехода в «Спартак» из-за желания играть в Европе

Агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал, по каким причинам не состоялся трансфер 24-летнего игрока в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за бразильца более 20 миллионов евро, а сделка близка к завершению.

«Я уже говорил, что переход Луана в «Спартак» практически исключен. В силу профессиональной этики я не могу сказать, почему переговоры сорвались. Одной из причин является желание играть в крупном европейском чемпионате, но конкретных предложений не поступало.

Если переход состоится до закрытия трансферного окна, то будет хорошо. Как только поступят конкретные предложения, мы их обязательно рассмотрим. На сегодняшний день по трансферу Луана обращались два клуба: московский «Спартак» и итальянская «Сампдория». В первом случае переговоры сорвались, а во втором нас не устроила сумма трансфера», – сказал Пейшото.

Контракт Луана с «Гремио» истекает в сентябре 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.