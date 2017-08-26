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  • Агент Луана сообщил, что игрок отказался от перехода в «Спартак» из-за желания играть в Европе

Агент Луана сообщил, что игрок отказался от перехода в «Спартак» из-за желания играть в Европе

26 августа 2017, 16:42
12

Агент Жаир Канту Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал, по каким причинам не состоялся трансфер 24-летнего игрока в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за бразильца более 20 миллионов евро, а сделка близка к завершению.

«Я уже говорил, что переход Луана в «Спартак» практически исключен. В силу профессиональной этики я не могу сказать, почему переговоры сорвались. Одной из причин является желание играть в крупном европейском чемпионате, но конкретных предложений не поступало.

Если переход состоится до закрытия трансферного окна, то будет хорошо. Как только поступят конкретные предложения, мы их обязательно рассмотрим. На сегодняшний день по трансферу Луана обращались два клуба: московский «Спартак» и итальянская «Сампдория». В первом случае переговоры сорвались, а во втором нас не устроила сумма трансфера», – сказал Пейшото.

Контракт Луана с «Гремио» истекает в сентябре 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Гремио Спартак
Комментарии (12)
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Павел Амурский
1503755275
Никто не хочет играть в липовом чемпионе.
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Сибирь за Спартак
1503756129
Картина *Опять двойка*
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insider_retro
1503756679
"...игрок отказался от перехода в «Спартак» из-за желания играть в Европе...." - охрененный заголовок со смыслом.... Получается, что со Спартаком только в Африке или Азии пузырь катать??!!!...... О, божественный выпускающий редактор!!...
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Asbjorn
1503756977
Сампдория думаю не особо приоритеный вариант,в спартаке бы мог лч поиграть,может проявил бы себя
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pato08
1503757261
Тупые идиоты!
Спартак в европе и играет!!! Кроме выездных матчей в Хабаровск,Пермь,Екб и Уфу!
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Bobafett
1503758327
Девочка капризная
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erma
1503758535
Cудя по физиономии этого игрока, он будет не играть в Европе, а сидеть в европейской тюрьме. И потом, как говориться, коня можно подвести к воде, но заставить его пить нельзя.
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momwig_
1503758759
Ну, так и будет пилить в своей Бразилии. Агенты, агенты.. Не может он сказать. Откат маловат оказался.
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серега кашин
1503759523
так и сгниет в трущебах
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kykyi
1503759644
Ничего удивительного, беженцы из Африки и Ближнего Востока тоже хотят жить в Европе, а не в России. Дураков нет.
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