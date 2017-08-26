Наингголан отказался выступать за сборную Бельгии из-за тренера Мартинеса

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан принял решение завершить свою карьеру в составе сборной Бельгии. Футболист заявил, что причиной тому послужили методы работы главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса.

«Всего за час за час до объявления состава сборной мне позвонил Мартинес и заявил, что не видит моей концентрации на играх национальной команды. Думаю, это произошло из-за того, что в прошлый раз я немного опоздал на занятие сборной, но он не назвал это в качестве причины моего отсутствия в заявке. Тогда я опоздал на 37 секунд из-за того, что ждал лифт, и я был не один, со мной опоздали и другие игроки.

Хочу объявить о том, что я намерен завершить выступления на международной арене, нет смысла продолжать в таком духе. Тренер вызывает в сборную сидящего на скамейке запасных в «Монако» Тилеманса.

Сразу после того, как Мартинес возглавил сборную, он заявил, что будет приглашать футболистов, которые выступают только в топ-чемпионатах, но после переезда Витселя в Китай это правило вдруг перестало работать. Лично у меня нет ни к кому из футболистов претензий, но как можно сказать, что мне не хватает концентрации?!

Однажды я и Мартинес обедали в одном и том же ресторане на Ибице. И он демонстративно отказался со мной поздороваться, после чего и я его также проигнорировал. Как можно говорить здесь о нормальной работе?

В прошлом сезоне я сыграл 52 матча за «Рому», которая финишировала на втором месте в чемпионате Италии. Все знают и видят, что я делаю всегда все возможное для своей команды на поле. Но этот тренер все равно находит причины, по которым меня можно не вызывать в сборную», – заявил футболист.