Булыкин рассчитывает на быструю адаптацию Эдера в «Локомотиве»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассчитывает, что новичок «Локомотива» Эдер сможет быстро адаптироваться в команде. Он уверен, что португалец должен серьезно усилить атакующий потенциал «железнодорожников» не только в РФПЛ, но и в Лиге Европы.

«Локомотив» по итогам прошедшей жеребьевке будет выступать в Лиге Европы в группе с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».

— Нет у вас опасения, что при таком составе группы посещаемость матчей «Локо» в еврокубковом турнире будет не самой высокой?

— Вот выйдет «Локомотив» из группы и встретится с более сильными соперниками — тогда наверняка будет настоящий ажиотаж, и «РЖД Арена» заполнится. И экономическая составляющая совсем иная будет. Но все же хочется, чтобы самые топ-соперники попались «Локо» поближе к финалу (улыбается).

— Лично вам, наверное, хотелось, чтобы «Локомотив» встретился в группе с голландским или бельгийским клубом? Например, взял реванш за поражение от «Зюльте Варегема» более чем десятилетней давности.

— И так считаю, что жребий был к «Локомотиву» благосклонен. Нужно для начала обыграть тех соперников, которые нам достались. А затем, выйдя из группы, смотреть, в какую страну «Локо» съездить, с какой командой сыграть.

— Португальский нападающий Эдер, взятый «Локомотивом» в аренду до конца сезона, серьезно усилит атаку команды?

— Конечно, имя очень серьезное, да и сам футболист серьезного уровня. Всем известно, что у «Локомотива» есть определенные проблемы в атаке, поэтому остается надеяться, что Эдер максимально быстро сумеет адаптироваться и вписаться в команду, начнет забивать и поможет «Локо» добиться хороших результатов в нынешнем сезоне.