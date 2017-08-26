Булыкин: «В Лиге Европе не повезло тем, кому попался «Милан» и «Арсенал»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Локомотив» после жеребьевки группового этапа Лиги Европы может смело ставить перед собой цель выхода в плей-офф турнира. По его словам, ожидать ярких матчей российской команды не стоит, но за выход в следующий раунд бороться нужно.

«Локомотив» по итогам прошедшей жеребьевке будет выступать в Лиге Европы в группе с датским «Копенгагеном», молдавским «Шерифом» и чешским «Злином».

— Дмитрий, насколько хорош такой жребий для «Локомотива»?

— Думаю, никто не ожидал таких итогов жеребьевки – команды «железнодорожникам» попались не особо известные. С ними можно играть, можно выигрывать и можно выходить из группы. Думаю, это и будет основной задачей «Локомотива» в нынешнем розыгрыше еврокубка.

— Можно ли ожидать зрелищных матчей при таком составе группы?

— Понятно, что «Локо» достались не топ-клубы: не «Арсенал» и «Милан». Поэтому игры, конечно, будут не самыми зрелищными. Но в то же время эти соперники будут вполне проходимыми для нашей команды, если она хорошо на них настроится.

— Кого-то из трех соперников «Локомотива» все же можете выделить?

— Знаю только то, что «Копенгаген» уступил в квалификации Лиги чемпионов «Карабаху», и азербайджанский клуб впервые в истории будет играть в групповом турнире главного еврокубка. Значит, «Копенгаген» можно обыгрывать, что «Карабах» и продемонстрировал.

— Есть ли для вас в нынешней Лиге Европы «группа смерти»?

— Пожалуй, таких групп сейчас не сложилось — все-таки это не Лига чемпионов. Хотя есть квартеты, в которых собрались по три очень приличных команды. Не позавидуешь тем клубам, которые попали в группу с лондонским «Арсеналом» или итальянским «Миланом». Думаю, те же «канониры» однозначно будут ставить перед собой задачу выиграть Лигу Европы.