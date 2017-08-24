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Калачев: «Ростов» – больше, чем родной клуб. Не мог уйти»

24 августа 2017, 14:16
16

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что не задумывался о смене клуба в летнее трансферное окно. Команду перед стартом нового сезона покинул целый ряд ведущих игроков.

«Всегда сложно, когда команда практически полностью обновляется. Сначала, конечно, было волнение, но поговорив с президентом клуба и со спортивным директором, понял, что у нас будет хороший боеспособный коллектив.

Не было ли желания покинуть клуб? Нет, я уже давно в этой команде и всем доволен. Для меня«Ростов» – это больше, чем родной клуб. Не хочу и не имею права бросать команду.

Сыграно всего шесть туров. Еще рано делать какие-то серьезные выводы. Но все новички пришлись ко двору. С каждым туром мы становимся сильнее – это факт», – заявил Калачев.

В нынешнем сезоне полузащитник провел семь матчей в чемпионате России, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (16)
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vgarakh
1503574271
Ты для нас тоже свой и родной, дай Бог тебе здоровья и спортивного долголетия. Продолжай радовать нас своим мастерством.Еще раз спасибо тебе и здоровья тебе и твоей семье. Ты настоящий МУЖИК!!!
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acer2003
1503574371
Молодец Тимофей ! Дайбог всем командам иметь такого лидера !!!!
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filosof sparty
1503576509
Молодец
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андрей андреев
1503582102
Тимоха с Гацканом после завершения карьеры(году в 2030-ом) останутся жить и работать в Ростове.Смысл ехать в Беларусь и Молдову.(Так и хочется написать ,Белоруссия и Молдавия)))
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Chernyi Lis
1503585695
мужик че!
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Serjoga
1503597305
Молодец! Что еще можно сказать? Удачи!
Ответить
Таганский
1503600783
Ты - наш талисман, Тимоха!!
Ответить
UmbroDon
1503603993
Ну мужик!!!
Ответить
M.B.
1503658914
Именно на таких людях держится коллектив. Молодец. От всего Ростова Спасибо! Не то что ,щенки продажные,одни побежали за папочкой,другие за деньгами.
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balaton78
1503660297
Спасибо,Тимоха!
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