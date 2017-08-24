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    Калачев: «Ростов» – больше, чем родной клуб. Не мог уйти»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что не задумывался о смене клуба в летнее трансферное окно. Команду перед стартом нового сезона покинул целый ряд ведущих игроков.

    «Всегда сложно, когда команда практически полностью обновляется. Сначала, конечно, было волнение, но поговорив с президентом клуба и со спортивным директором, понял, что у нас будет хороший боеспособный коллектив.

    Не было ли желания покинуть клуб? Нет, я уже давно в этой команде и всем доволен. Для меня«Ростов» – это больше, чем родной клуб. Не хочу и не имею права бросать команду.

    Сыграно всего шесть туров. Еще рано делать какие-то серьезные выводы. Но все новички пришлись ко двору. С каждым туром мы становимся сильнее – это факт», – заявил Калачев.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел семь матчей в чемпионате России, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Ростов»

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    24.08.2017 14:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -256

      balaton78 25 августа 2017, 14:24

      Спасибо,Тимоха!

      -2
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      Рейтинг: +104

      M.B. 25 августа 2017, 14:01

      Именно на таких людях держится коллектив.
      Молодец.
      От всего Ростова Спасибо!
      Не то что ,щенки продажные,одни побежали за папочкой,другие за деньгами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      iordan137 25 августа 2017, 09:58

      Кто не любит "Ростсельмаш"-пускай сос*ЁТ и свой и наш!!!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 августа 2017, 04:51

      Другого от Тимохи и не ожидала, респект и уважуха...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 24 августа 2017, 22:46

      Ну мужик!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 августа 2017, 21:53

      Ты - наш талисман, Тимоха!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 августа 2017, 20:55

      Молодец! Что еще можно сказать? Удачи!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 августа 2017, 17:41

      мужик че!

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 августа 2017, 16:41

      Тимоха с Гацканом после завершения карьеры(году в 2030-ом) останутся жить и работать в Ростове.Смысл ехать в Беларусь и Молдову.(Так и хочется написать ,Белоруссия и Молдавия)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sv1969 24 августа 2017, 17:29

      Вы только не пишите"Башкирия и Татария",а то могут и привлечь)))

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 августа 2017, 15:52

      При чем здесь сборная России, он признавался несколько раз лучшим футболистом года в Беларусь.

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