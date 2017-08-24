Калачев: «Ростов» – больше, чем родной клуб. Не мог уйти»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что не задумывался о смене клуба в летнее трансферное окно. Команду перед стартом нового сезона покинул целый ряд ведущих игроков.

«Всегда сложно, когда команда практически полностью обновляется. Сначала, конечно, было волнение, но поговорив с президентом клуба и со спортивным директором, понял, что у нас будет хороший боеспособный коллектив.

Не было ли желания покинуть клуб? Нет, я уже давно в этой команде и всем доволен. Для меня«Ростов» – это больше, чем родной клуб. Не хочу и не имею права бросать команду.

Сыграно всего шесть туров. Еще рано делать какие-то серьезные выводы. Но все новички пришлись ко двору. С каждым туром мы становимся сильнее – это факт», – заявил Калачев.

В нынешнем сезоне полузащитник провел семь матчей в чемпионате России, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.