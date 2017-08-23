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    Масалитин волнуется за ЦСКА в преддверии матча с «Янг Бойзом»

    Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-синими и швейцарским «Янг Бойзом» (первая встреча – 1:0).

    Специалист предрекает аналогичный счет и в московском поединке.

    «Испытываю волнительные эмоции перед матчем с «Янг Бойзом» из-за отсутствия игры у ЦСКА в этом сезоне, особенно в нападении. В прошлом матче армейцам повезло. Если везет, значит везет до конца, и мы должны проходить их. ЦСКА обязан забивать гол, у него есть главное оружие — стандарты.

    В первой игре у «Янг Бойз» я ничего сверхъестественного не увидел — обычная команда. Игорь Акинфеев должен продлить сухую серию, мы не должны пропускать от швейцарцев. Счет будет минимальным — 1:0 в пользу ЦСКА», – заявил эксперт.

    Встреча на «ВЭБ Арене» начнется 23 августа в 21:45 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2017 17:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 23 августа 2017, 20:02

      Надо бить дома

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 19:43

      Вперед! Только победа!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 23 августа 2017, 17:54

      уже поздно ссать,надо выигрывать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 23 августа 2017, 17:26

      Швейцарские мальчики очень тяжёлый соперник, два лучших украинских клуба же вылетели с его помощью из лиги чемпионов. Шапками закидать не получится, тепло ещё, а перебегать и закидать мячами надо.

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