Масалитин волнуется за ЦСКА в преддверии матча с «Янг Бойзом»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответного матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между красно-синими и швейцарским «Янг Бойзом» (первая встреча – 1:0).

Специалист предрекает аналогичный счет и в московском поединке.

«Испытываю волнительные эмоции перед матчем с «Янг Бойзом» из-за отсутствия игры у ЦСКА в этом сезоне, особенно в нападении. В прошлом матче армейцам повезло. Если везет, значит везет до конца, и мы должны проходить их. ЦСКА обязан забивать гол, у него есть главное оружие — стандарты.

В первой игре у «Янг Бойз» я ничего сверхъестественного не увидел — обычная команда. Игорь Акинфеев должен продлить сухую серию, мы не должны пропускать от швейцарцев. Счет будет минимальным — 1:0 в пользу ЦСКА», – заявил эксперт.

Встреча на «ВЭБ Арене» начнется 23 августа в 21:45 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.