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    Участие Эдера в матче против «Урала» под вопросом

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок его команды Эдер может не сыграть в матче восьмого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала». Сейчас португалец занимается оформлением необходимых документов.

    «Мне с ним еще не удалось пообщаться. В расположение команды он прибудет, как только получит визу. Успеет ли он к матчу с «Уралом»? Сейчас не готов ответить на этот вопрос, я его еще не видел в тренировочном процессе», – говорит специалист.

    Матч «Локомотив» – «Урал» состоится 26 августа и начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2017 14:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 21:15

      Урал, сделай лохомотов как ты умеешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 августа 2017, 17:16

      надеюсь успеет

      1
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