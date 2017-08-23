Участие Эдера в матче против «Урала» под вопросом

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок его команды Эдер может не сыграть в матче восьмого тура РФПЛ против екатеринбургского «Урала». Сейчас португалец занимается оформлением необходимых документов.

«Мне с ним еще не удалось пообщаться. В расположение команды он прибудет, как только получит визу. Успеет ли он к матчу с «Уралом»? Сейчас не готов ответить на этот вопрос, я его еще не видел в тренировочном процессе», – говорит специалист.

Матч «Локомотив» – «Урал» состоится 26 августа и начнется в 20:00 по Москве.