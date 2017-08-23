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    Семин: «Главное для Эдера – приспособиться к нашей сложной лиге»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход в свою команду на правах аренды из французского «Лилля» нападающего сборной Португалии Эдера. Специалист надеется на хорошую мотивацию форварда.

    «Эдер – стержень, нацеленный на завершение атакующих действий. Этот игрок выступает за национальную сборную Португалии, что говорит о его большом опыте и уверенности в своих силах. Но главное для него – приспособиться к нашей российской действительности, к нашей достаточно сложной лиге, особенно для игроков атаки.

    Будут играть роль и его физические кондиции. Он провел не так много игр в текущем сезоне, поэтому предстоит много работы. Многое зависит и от него самого, от его мотивации. Если она у него присутствует, то эту адаптацию он пройдет быстро. Надеюсь, что он мотивирован хорошо», – говорит Семин.

    Напомним, что именно Эдер забил решающий гол финала Евро-2016.

    Источник: ТАСС

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    23.08.2017 14:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 августа 2017, 14:21

      Юрий Палыч, уж интегрируйте и мотивируйте мастера мяча как Вы ЭТО умеете!!... Адаптируйте его и вложите в его голову и ноги потребность забить около 12-15 голов за сезон... Тогда можно будет считать аренду успешной!!... Успехов!...

      "Когда машина – барахло, то проблема не в мотивации..." (Кими Райконен)

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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 23 августа 2017, 14:11

      на игру с Уралом если выпустят, посмотрим что покажет)

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