Семин: «Главное для Эдера – приспособиться к нашей сложной лиге»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход в свою команду на правах аренды из французского «Лилля» нападающего сборной Португалии Эдера. Специалист надеется на хорошую мотивацию форварда.

«Эдер – стержень, нацеленный на завершение атакующих действий. Этот игрок выступает за национальную сборную Португалии, что говорит о его большом опыте и уверенности в своих силах. Но главное для него – приспособиться к нашей российской действительности, к нашей достаточно сложной лиге, особенно для игроков атаки.

Будут играть роль и его физические кондиции. Он провел не так много игр в текущем сезоне, поэтому предстоит много работы. Многое зависит и от него самого, от его мотивации. Если она у него присутствует, то эту адаптацию он пройдет быстро. Надеюсь, что он мотивирован хорошо», – говорит Семин.

Напомним, что именно Эдер забил решающий гол финала Евро-2016.