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    Силкин уверен в выходе ЦСКА в следующий раунд Лиги чемпионов

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин уверен, что решающее значение в противостоянии ЦСКА и «Янг Бойз» будет иметь добытое на выезде преимущество.

    «Дома ЦСКА будет играть легче, чем в Швейцарии. Но сейчас в еврокубках нет откровенно слабых соперников. Все команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, давно научились играть в организованный футбол.

    Армейцы сумели забить нужный гол на выезде, что вынуждает «Янг Бойз» раскрываться. С помощью этих свободных зон ЦСКА и будет пытаться ловить соперника на контратаках.

    В первом матче хорошо сыграла защита, а Игорь Акинфеев скинул с себя груз голевой серии в Лиге чемпионов – теперь ему должно быть полегче. В целом, состав у ЦСКА опытный и обычно такое преимущество не отпускает. Поэтому думаю, что у армейцев все будет нормально, – сказал Силкин.

    В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    23.08.2017 09:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 23 августа 2017, 14:02

      Сергей Силкин, наверняка, не смотрел игру ЦСКА на выезде, а за его пожелание удачи ЦСКА, спасибо.

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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 23 августа 2017, 09:43

      Армейцы сумели забить нужный гол на выезде...
      Ахахаха... Просто Швейцарцы посмотрели на это мучение, да и решили не мучить армейцев... А Армейцы ничего не сумели...

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