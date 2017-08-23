Силкин уверен в выходе ЦСКА в следующий раунд Лиги чемпионов

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин уверен, что решающее значение в противостоянии ЦСКА и «Янг Бойз» будет иметь добытое на выезде преимущество.

«Дома ЦСКА будет играть легче, чем в Швейцарии. Но сейчас в еврокубках нет откровенно слабых соперников. Все команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, давно научились играть в организованный футбол.

Армейцы сумели забить нужный гол на выезде, что вынуждает «Янг Бойз» раскрываться. С помощью этих свободных зон ЦСКА и будет пытаться ловить соперника на контратаках.

В первом матче хорошо сыграла защита, а Игорь Акинфеев скинул с себя груз голевой серии в Лиге чемпионов – теперь ему должно быть полегче. В целом, состав у ЦСКА опытный и обычно такое преимущество не отпускает. Поэтому думаю, что у армейцев все будет нормально, – сказал Силкин.

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА оказался сильнее «Янг Бойз» на выезде – 1:0. В ответной встрече армейцы примут на своем поле соперника в среду, 23 августа, в 21:45 по московскому времени.