Агент – о предстоящем переходе Ригони в «Зенит»: «У Эмилиано все должно хорошо сложиться в России»

Футбольный агент Марио Родригес прокомментировал предстоящий переход полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 24-летний аргентинец прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро, зарплата составит 1,5 миллиона в год.

«Ригони – быстрый фланговый игрок, способный действовать как слева, так и справа, и обладающий поставленным ударом с обеих ног. Скорость и удар – его главные достоинства. Ригони одинаково хорошо бьет как левой, так и правой ногой. У него все должно хорошо сложиться в России», – сказал агент.