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    Агент – о предстоящем переходе Ригони в «Зенит»: «У Эмилиано все должно хорошо сложиться в России»

    Футбольный агент Марио Родригес прокомментировал предстоящий переход полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони в «Зенит».

    Ранее сообщалось, что 24-летний аргентинец прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро, зарплата составит 1,5 миллиона в год.

    «Ригони – быстрый фланговый игрок, способный действовать как слева, так и справа, и обладающий поставленным ударом с обеих ног. Скорость и удар – его главные достоинства. Ригони одинаково хорошо бьет как левой, так и правой ногой. У него все должно хорошо сложиться в России», – сказал агент.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.08.2017 19:47
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 августа 2017, 00:17

      ...удачи Ригони и всем молодым аргентинцам в Зените !..

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