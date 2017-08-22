Игонин: «Манчини встал на очень опасную грань»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин видит малоперспективным аргентинское будущее команды из Санкт-Петербурга. Экс-игрок уверен, что руководству клуба стоит проявить осторожность, приглашая уже пятого по счету аргентинца.

– В ближайшее время в «Зенит» должен перейти Эмилиано Ригони, аргентинский фланговый полузащитник. Насколько этот игрок сейчас нужен петербуржцам?

– Здесь важно не забыть про лимит на легионеров. И понять, насколько готовы российские лидеры «Зенита» к возросшей конкуренции. Когда такое было, чтобы привозили такое количество иностранцев достаточно высокого класса? Плюс еще есть тренер-легионер, который работает всего месяц, но уже все вокруг перелопатил… Как все это выстроить, чтобы в головах у футболистов не случилось сбоя? Хотя можно просто говорить: «Есть конкуренция, а остальное меня мало интересует». Очень опасная грань.

– Ригони будет уже пятым аргентинцем, который пришел в «Зенит» в межсезонье. Не многовато ли?

– Сейчас аргентинцам будут создавать все условия, чтобы они как можно дольше находились в футбольной эйфории. Но многие футболисты, приезжающие к нам из далеких теплых стран, через некоторое время теряют настроение. Не будут же в «Зените» открывать аргентинскую школу для их детей! Все-таки слишком много внимания уделяем приезжим игрокам. Это чревато тем, что мы из будущих звезд слепим настоящих и будем с ними жить.