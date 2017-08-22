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Игонин: «Манчини встал на очень опасную грань»

22 августа 2017, 07:57
27

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин видит малоперспективным аргентинское будущее команды из Санкт-Петербурга. Экс-игрок уверен, что руководству клуба стоит проявить осторожность, приглашая уже пятого по счету аргентинца.

– В ближайшее время в «Зенит» должен перейти Эмилиано Ригони, аргентинский фланговый полузащитник. Насколько этот игрок сейчас нужен петербуржцам?

– Здесь важно не забыть про лимит на легионеров. И понять, насколько готовы российские лидеры «Зенита» к возросшей конкуренции. Когда такое было, чтобы привозили такое количество иностранцев достаточно высокого класса? Плюс еще есть тренер-легионер, который работает всего месяц, но уже все вокруг перелопатил… Как все это выстроить, чтобы в головах у футболистов не случилось сбоя? Хотя можно просто говорить: «Есть конкуренция, а остальное меня мало интересует». Очень опасная грань.

– Ригони будет уже пятым аргентинцем, который пришел в «Зенит» в межсезонье. Не многовато ли?

– Сейчас аргентинцам будут создавать все условия, чтобы они как можно дольше находились в футбольной эйфории. Но многие футболисты, приезжающие к нам из далеких теплых стран, через некоторое время теряют настроение. Не будут же в «Зените» открывать аргентинскую школу для их детей! Все-таки слишком много внимания уделяем приезжим игрокам. Это чревато тем, что мы из будущих звезд слепим настоящих и будем с ними жить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Ригони Эмилиано
Комментарии (27)
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Путник 13
1503378724
Всё из-за дефицита хороших и старательных российских футболистов ...Задачи есть но нет исполнителей ..Надо в каждом дворе не церкви- банкоматы строить ..а мини футбольные поля ...где дети постоянно играли бы в футбол ...главное бесплатные..а то у нас всегда на хорошем все хотят нагреться..
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cent58
1503382798
А чего Манчини переживать ! , продемонстрирует бурную деятельность , получит огромные отступные , как и все предшественники и свалит восвояси ! -если в четверг будут играть как в последних играх , будет позорище на весь мир -особенно поражает бюджеты команд.
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RedWhiteFans2
1503382858
В прошлом году Рубин так же скупил себе испанцев и результат ноль. Но здесь ситуация другая. Результат на лицо.
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adekvat
1503384824
Лучше Аргентинцы чем нащи бездари.
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sochi-2013
1503386121
Кажется в Динамо (?), с португальцами, была такая история. Результат был хреновый.
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Parham
1503387002
Есть логика! При Луческу - одних бразилов брали, тепер расспродали!!! С аргентинцами тоже может повториться!!!
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ArtAlex007
1503391727
Разница между Зенитом настоящим и Зенитом во времена прихода Халка втом, что в зените сейчас нет такого крепкого российского костяка, готового поднять пунтч, из за возросшей конкуренции. В этом плане, несомненно, Манчини проще чем Луческу в то время. Не захочет играть Ко-Ко, Дзюба только рад будет. Взбунтуется Шатов, Полоз с радостью его заменит. У Зенита сейчас хороший состав, теперь нужно наладить взаимодействие
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paracetamol
1503402315
Аргентинскую школу открывать незачем, раз испанские есть. Да и парни молодые, откуда у них дети. Что касаемо лимита, то будет ротация среди аргов. К тому же, покупают их не навечно, как рабов на галеры, а с возможной продажей. Говорят им: засветитесь, будете в суперклубах играть. Они и стараются. Чего непонятно-то?
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Taps
1503416944
Опять устроят внутри команды срач русских с легионерами. И ... прощай чемпионство.
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BuenosArgentina
1503426887
Игонин встал на опасную, но очень весёлую грань: "мели Емеля твоя неделя"
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