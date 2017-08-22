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    Игонин: «Манчини встал на очень опасную грань»

    Бывший футболист сборной России и «Зенита» Алексей Игонин видит малоперспективным аргентинское будущее команды из Санкт-Петербурга. Экс-игрок уверен, что руководству клуба стоит проявить осторожность, приглашая уже пятого по счету аргентинца.

    – В ближайшее время в «Зенит» должен перейти Эмилиано Ригони, аргентинский фланговый полузащитник. Насколько этот игрок сейчас нужен петербуржцам?

    – Здесь важно не забыть про лимит на легионеров. И понять, насколько готовы российские лидеры «Зенита» к возросшей конкуренции. Когда такое было, чтобы привозили такое количество иностранцев достаточно высокого класса? Плюс еще есть тренер-легионер, который работает всего месяц, но уже все вокруг перелопатил… Как все это выстроить, чтобы в головах у футболистов не случилось сбоя? Хотя можно просто говорить: «Есть конкуренция, а остальное меня мало интересует». Очень опасная грань.

    – Ригони будет уже пятым аргентинцем, который пришел в «Зенит» в межсезонье. Не многовато ли?

    – Сейчас аргентинцам будут создавать все условия, чтобы они как можно дольше находились в футбольной эйфории. Но многие футболисты, приезжающие к нам из далеких теплых стран, через некоторое время теряют настроение. Не будут же в «Зените» открывать аргентинскую школу для их детей! Все-таки слишком много внимания уделяем приезжим игрокам. Это чревато тем, что мы из будущих звезд слепим настоящих и будем с ними жить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2017 07:57
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 22 августа 2017, 21:34


      Игонин встал на опасную, но очень весёлую грань: "мели Емеля твоя неделя"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      Taps 22 августа 2017, 18:49

      Опять устроят внутри команды срач русских с легионерами.
      И ... прощай чемпионство.

      -1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 22 августа 2017, 15:40

      просто для легионеров зто трамплин в европейкие чемпионаты

      0
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 22 августа 2017, 14:45

      Аргентинскую школу открывать незачем, раз испанские есть. Да и парни молодые, откуда у них дети. Что касаемо лимита, то будет ротация среди аргов. К тому же, покупают их не навечно, как рабов на галеры, а с возможной продажей. Говорят им: засветитесь, будете в суперклубах играть. Они и стараются. Чего непонятно-то?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 22 августа 2017, 13:19

      Кокоша это уже понял, и рвет задок....На фоне аргентосов, может поднять свой уровень во в хорошей взаимосвязи....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 22 августа 2017, 11:48

      Разница между Зенитом настоящим и Зенитом во времена прихода Халка втом, что в зените сейчас нет такого крепкого российского костяка, готового поднять пунтч, из за возросшей конкуренции. В этом плане, несомненно, Манчини проще чем Луческу в то время. Не захочет играть Ко-Ко, Дзюба только рад будет. Взбунтуется Шатов, Полоз с радостью его заменит. У Зенита сейчас хороший состав, теперь нужно наладить взаимодействие

      3
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol > ArtAlex007 22 августа 2017, 14:46

      То-то и оно-то!

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 августа 2017, 11:15

      Игонину нужно научится играть в футбол,а не языком.Хорошо что разогнали это мутное болото.

      1
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      Рейтинг: -45

      stream15 22 августа 2017, 11:14

      Совершенно верно.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 22 августа 2017, 10:30

      Есть логика!
      При Луческу - одних бразилов брали, тепер расспродали!!!
      С аргентинцами тоже может повториться!!!

      2
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      Рейтинг: +10

      Salnyy > Parham 22 августа 2017, 11:25

      Каких одних бразильцев?? Жулиано был только и то он не при Луческу пришел

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Salnyy 22 августа 2017, 11:35

      ну португесы все равно одни загорелые были

      -1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Parham 22 августа 2017, 12:19

      "Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно." (с)

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Bivaliy67 22 августа 2017, 17:47

      В чём чепуха??? Где хоть один бразилец из того Зенита??? Жулиано, Маурисио, .... ?????

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 22 августа 2017, 10:15

      Кажется в Динамо (?), с португальцами, была такая история. Результат был хреновый.

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