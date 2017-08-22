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    Источник: «ПСЖ» договаривается с «Монако» об аренде Мбаппе

    «ПСЖ» ведет переговоры с «Монако» по поводу аренды нападающего Килиана Мбаппе на один сезон с последующим выкупом. Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за француза 180 миллионов евро уже в нынешнее трансферное окно, однако финансовый фэйр-плей вынудил столичный клуб пойти на вариант с арендой.

    Напомним, этим летом «ПСЖ» приобрел форварда Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро, что в свете правил УЕФА не позволяет им потратить еще одну большую сумму.

    В минувшем сезоне Мбаппе забил 26 мячей и сделал восемь результативных передач, внеся свой вклад в чемпионство монегасков и их выход в полуфинал Лиги чемпионов.

    Источник: Skysports

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    22.08.2017 13:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 22 августа 2017, 18:27

      он нормально отыграл сезон один и началось, может так случиться, что мы вообще его фамилию больше не услышим. Дайте парню еще поиграть и окрепнуть.

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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 22 августа 2017, 14:20

      Почему люди не умеют учиться на чужих ошибках? Мало опыта подобных денежных мешков? Все равно год-два и проект рухнет не дав результата, а Неймар и Ко, возможно, поплатятся карьерой

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 22 августа 2017, 13:49

      Это денежное безумие может негативно сказаться на его карьере! Дайте парню спокойно играть!!!

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