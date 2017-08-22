Источник: «ПСЖ» договаривается с «Монако» об аренде Мбаппе

«ПСЖ» ведет переговоры с «Монако» по поводу аренды нападающего Килиана Мбаппе на один сезон с последующим выкупом. Ранее сообщалось, что парижане готовы заплатить за француза 180 миллионов евро уже в нынешнее трансферное окно, однако финансовый фэйр-плей вынудил столичный клуб пойти на вариант с арендой.

Напомним, этим летом «ПСЖ» приобрел форварда Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро, что в свете правил УЕФА не позволяет им потратить еще одну большую сумму.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 26 мячей и сделал восемь результативных передач, внеся свой вклад в чемпионство монегасков и их выход в полуфинал Лиги чемпионов.