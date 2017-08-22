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    Дзюба: «Новости по моему трансферу обязательно будут»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что болельщикам стоит ждать новостей по поводу его возможного ухода из петербургского клуба.

    По информации различных источников, форвард может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Краснодаре».

    «Cпасибо за поздравления. Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен», – сказал Дзюба.

    Напомним, сегодня Дзюба отмечает свое 29-летие.

    Источник: Спорт FM

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    22.08.2017 12:07
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 августа 2017, 10:13

      В спорте,как в жизни,если что-то идет не так,то надо сменить обстановку! Желаю на новом месте показать все свои лучшие качества-опыт есть,возраст позволяет!

      0
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      Рейтинг: +2051

      almanev 22 августа 2017, 22:40

      Интересно в Реал перейдет или в Челси

      0
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      Рейтинг: -107

      kuigal. > almanev 23 августа 2017, 19:28

      В Арсенал Тула или в Реал Мухосранск.

      -1
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      Рейтинг: +90

      LokoOneLove 22 августа 2017, 21:44

      "Я сейчас в Петербурге, а не в Москве" скрытый намёк Палыч приберёт, может и он (Дзюбиньё) под его руководством играть будет, как вон Игорёк бегает. В своё время так же и к Денисову относились. Хуже не будет. ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +27

      AntonyScore 22 августа 2017, 21:34

      Удачи, легенда!

      0
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      Рейтинг: +93

      Palev0 22 августа 2017, 20:43

      Артём, спасибо за всё, и скатертью дорога. А то что не проявил себя то сам виноват. А главное в вечной любви новому клубу не клянись.

      0
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      Рейтинг: +61

      bloodn1ck 22 августа 2017, 20:41

      С днюхой. удачи в другой команде. лучше чем скамейку полировать.

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 22 августа 2017, 18:03

      С днём рождения Артем! Успехов! Не останавливался на достигнутом!

      2
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 22 августа 2017, 17:49

      В Локо пойдет(там вон Ари в лазарете), в Краснодаре ему делать нечего(Смолов вроде остается же).

      0
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      Рейтинг: +147

      udavMike 22 августа 2017, 16:03

      С днем рожденья! Удачи!

      1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 22 августа 2017, 15:57

      буатино

      -2
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