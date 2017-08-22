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Дзюба: «Новости по моему трансферу обязательно будут»

22 августа 2017, 12:07
60

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что болельщикам стоит ждать новостей по поводу его возможного ухода из петербургского клуба.

По информации различных источников, форвард может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Краснодаре».

«Cпасибо за поздравления. Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен», – сказал Дзюба.

Напомним, сегодня Дзюба отмечает свое 29-летие.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (60)
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triton004
1503393834
Днюха у него что ли,поздралямба,успехов ему,карьерного роста,скоро на пенсию
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red-white-power
1503394051
да всем насрать вообще, похоже и в этом году без трофеев останешься, даже в случае если зенит вдруг выиграет, в это будет ирония!
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777+
1503394447
Впереди ЧМ! Хватит прохлаждаться в "Зените", пора где-нибудь играть! ИГРАТЬ - ключевое слово!
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sochi-2013
1503397414
Век футболиста короток, а нападающего еще короче- упрись и докажи, что не все твои слова пустой треп.
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paracetamol
1503401720
Свинтяк Зениту 20 евролямов за него предложил.
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DeutschlandUberAlles
1503401836
В Халл!
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Kotofey75
1503402431
В дендрарий))
Ответить
√монегаск√
1503403323
Дзюба игрок уровня ФНЛ,это всем понятно,здоровый жлоб и не поворотливый,техника напрочь отсутствует,не понятно как его ещё так долго в Зените держали, если бы не лимит,так бы и было!А понты колотить дешевые и на публику играть это всяк умеет!Думаю если из Зенита уйдет,все только перекрестятся! Румыну, которого он так хаял ещё должен был пятки целовать, за то что в состав его ставил! В общем ТАК СЕБЕ ИГРОЧИШКА!!!
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Пестрый
1503404504
Усе)) Не усидел Дзюба в бомжевике) Приходится идти по свету искать трофеи! Только вот какой идиот пустит к себе этого без трофейника еще большой вопрос? Только тот кто кто на трофеи и не рассчитывает) А вообще этот зюпа вряд ли куда перейдет) За бомжатскую з\п он зубами вцепится а ну ка фурса отними))
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Maxim Nik
1503414227
С днём рождения Артем! Успехов! Не останавливался на достигнутом!
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