Дзюба: «Новости по моему трансферу обязательно будут»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сообщил, что болельщикам стоит ждать новостей по поводу его возможного ухода из петербургского клуба.

По информации различных источников, форвард может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Краснодаре».

«Cпасибо за поздравления. Мой трансфер? Пока секрет, но новости сто процентов обязательно будут. Я сейчас в Петербурге, а не в Москве. Все родные, близкие приехали ко мне и поздравили. Огромное спасибо всем, кто переживает за меня, и кому я небезразличен», – сказал Дзюба.

Напомним, сегодня Дзюба отмечает свое 29-летие.