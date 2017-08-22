Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семину приятно сравнение с Каррерой

22 августа 2017, 09:05
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что слышал о сравнении себя с коллегой из «Спартака» Массимо Каррерой. Российский специалист отметил, что ему приятно такое сравнение. Он также прокомментировал необходимость введения видеоповторов в российском чемпионате.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

– Принято считать, что вы победили «Спартак» в стиле Карреры. Вы с этим согласны? И как вам сравнение с Каррерой?

– Мне приятно такое сравнение. Я всегда ставил прошлогодний «Спартак» в пример. А у красно-белых те же игроки, что были год назад. За счет громадной мотивации, за счет высочайшей самоотдачи они добились победы в чемпионате. Каррера сумел найти подход к футболистам.

– С итальянцем общаетесь?

– Периодически если где-то встречается, то общаемся.

– На каком языке?

– При нем всегда переводчики.

– Он как-то обмолвился, что будет общаться с Романцевым, когда тот выучит итальянский.

– Наверное, это не совсем правильно. Все-таки Каррера находится в нашей стране и должен знать наш язык. Когда Романцев поедет в Италию, тогда он должен разговаривать на итальянском (смеется).

Вообще Романцев – фигура эксклюзивная, как в Испании Гвардьола. У него был свой футбол. Некоторые его принимали, некоторые не принимали. Но игроки четко следовали в заданном направлении и выигрывали все. Теперь мы только вспоминаем, как «Спартак» одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести.

– На что может рассчитывать нынешний «Спартак» в Лиге чемпионов?

– Этот вопрос лучше задать Каррере.

– Многие сравнивают нынешнюю ситуацию в «Спартаке» с той, в которую попали вы в 2003 году, – после чемпионства возник спад, но при этом удачно провели Лигу чемпионов, вышли в плей-офф.

– Рецепт, наверное, один – правильно разобрать все неудачные моменты и подойти к Лиге чемпионов в оптимальном состоянии, особенно физическом. Именно физическое состояние играет громадную роль.

– Разочаровал ли вас Самедов, симулировавший при счете 2:0 в пользу его команды?

– Самедов – игрок не моей команды. Его действия я комментировать не буду, он футболист «Спартака». Но вы же знаете, что я всегда выступал за видеоповторы. Так или иначе мы все равно к этому придем. Не сегодня, так завтра. В других странах уже используют эту технологию – в Германии, Италии… Но я один из первых в России, кто об этом говорил. У любого тренера в нашей стране спросите, за видеоповторы он или нет. И каждый вам скажет, что он за эту технологию. К тому же это поможет судьям. И это совсем не давление или унижение арбитров, видеоповторы помогут правильно работать. Смысл рассуждать про Самедова? Вспомним Суперкубок – и будем говорить про Луиса Адриано. А видеоповтор снял бы все проблемы.

– Если бы были видеоповторы, то рефери мог удалить и Алексея Миранчука. Возмущались бы?

– Почему я должен возмущаться? Я ведь за видеоповторы, за справедливость.

– То есть Миранчук заслужил удаление?

– Не могу этого сказать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр Миранчук Алексей Семин Юрий Романцев Олег Каррера Массимо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
овертайм
1503386706
вот чо за бонбандир?) берет одно интервью и делит на 5-6 статей)
Ответить
fon_der_tan
1503392996
заголовок конечно, как всегда не совсем о том)
Ответить
paracetamol
1503402755
Карьера со Шпалычем и близко не стоял. Если сравнивать кого, то Манчини.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
6
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
38
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+