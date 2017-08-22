Семину приятно сравнение с Каррерой

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что слышал о сравнении себя с коллегой из «Спартака» Массимо Каррерой. Российский специалист отметил, что ему приятно такое сравнение. Он также прокомментировал необходимость введения видеоповторов в российском чемпионате.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

– Принято считать, что вы победили «Спартак» в стиле Карреры. Вы с этим согласны? И как вам сравнение с Каррерой?

– Мне приятно такое сравнение. Я всегда ставил прошлогодний «Спартак» в пример. А у красно-белых те же игроки, что были год назад. За счет громадной мотивации, за счет высочайшей самоотдачи они добились победы в чемпионате. Каррера сумел найти подход к футболистам.

– С итальянцем общаетесь?

– Периодически если где-то встречается, то общаемся.

– На каком языке?

– При нем всегда переводчики.

– Он как-то обмолвился, что будет общаться с Романцевым, когда тот выучит итальянский.

– Наверное, это не совсем правильно. Все-таки Каррера находится в нашей стране и должен знать наш язык. Когда Романцев поедет в Италию, тогда он должен разговаривать на итальянском (смеется).

Вообще Романцев – фигура эксклюзивная, как в Испании Гвардьола. У него был свой футбол. Некоторые его принимали, некоторые не принимали. Но игроки четко следовали в заданном направлении и выигрывали все. Теперь мы только вспоминаем, как «Спартак» одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести.

– На что может рассчитывать нынешний «Спартак» в Лиге чемпионов?

– Этот вопрос лучше задать Каррере.

– Многие сравнивают нынешнюю ситуацию в «Спартаке» с той, в которую попали вы в 2003 году, – после чемпионства возник спад, но при этом удачно провели Лигу чемпионов, вышли в плей-офф.

– Рецепт, наверное, один – правильно разобрать все неудачные моменты и подойти к Лиге чемпионов в оптимальном состоянии, особенно физическом. Именно физическое состояние играет громадную роль.

– Разочаровал ли вас Самедов, симулировавший при счете 2:0 в пользу его команды?

– Самедов – игрок не моей команды. Его действия я комментировать не буду, он футболист «Спартака». Но вы же знаете, что я всегда выступал за видеоповторы. Так или иначе мы все равно к этому придем. Не сегодня, так завтра. В других странах уже используют эту технологию – в Германии, Италии… Но я один из первых в России, кто об этом говорил. У любого тренера в нашей стране спросите, за видеоповторы он или нет. И каждый вам скажет, что он за эту технологию. К тому же это поможет судьям. И это совсем не давление или унижение арбитров, видеоповторы помогут правильно работать. Смысл рассуждать про Самедова? Вспомним Суперкубок – и будем говорить про Луиса Адриано. А видеоповтор снял бы все проблемы.

– Если бы были видеоповторы, то рефери мог удалить и Алексея Миранчука. Возмущались бы?

– Почему я должен возмущаться? Я ведь за видеоповторы, за справедливость.

– То есть Миранчук заслужил удаление?

– Не могу этого сказать.