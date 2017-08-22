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    Карпин: «Спартак» стал чемпионом на эмоциях. Было много фарта, желания и самоотдачи»

    Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал неудачное начало сезона красно-белыми, подчеркнув при этом, что прошлый чемпионат России подопечные Массимо Карреры выиграли за счет эмоционального всплеска.

    «Многие у меня спрашивали, как играет «Спартак» в прошлом сезоне. Мой ответ – не понимаю. С точки зрения построения игры команда сейчас играет так же, ничего не поменялось. В каждом матче причина неудачи, наверное, разная. В первом тайме с «Локомотивом» играли хорошо, и если бы не удаление, то шансов у соперника не было бы никаких. Попробуем вспомнить, были ли моменты у «Локо» до удаления, – я не смогу вспомнить ни одного.

    Многие говорят, что ушел фарт. Значит, в прошлом году успехи были только за счет фарта? Получается так? А в этом нет фарта. Говорят, что Глушаков уставший, хотя не понимаю, о какой усталости может идти речь в такое время, если тот же Роналду играет по 10 месяцев подряд, по 70 игр за сезон. По поводу усталости разговоры звучат смешно.

    Понятно, что «Спартак» – это имя, но давайте о нем забудем. Давайте вспомним позапрошлогодний успех «Лестера», который выиграл АПЛ на эмоциях. «Спартак» тоже выиграл на эмоциях, было много фарта, желания, самоотдачи, много всего. В этом году этого пока нет. Наверное, запаса прочности не было, хотя команда досрочно выиграла прошлый чемпионат.

    В том сезоне говорили: «Мы семья, мы друг за друга». А в этом году уже не семья? Развод? Друг за друга никто не бьется? В чем тут проблема – знают только люди, которые находятся внутри. Главная проблема, наверное, не в поражениях от ЦСКА, «Локомотива», а в том, что не обыграли «Уфу» и «Динамо». Набери красно-белые плюс пять очков, и разговоров о кризисе было бы меньше», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    После семи туров «Спартак» набрал лишь восемь очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2017 01:24
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 августа 2017, 11:55

      Прав,но это как ещё раз америку открыл.Я думал они валиться будут ещё к концу прошлого сезона,но они выдержали и стали чемпионами.Теперь перенапряжение и сказывается.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 22 августа 2017, 10:27

      :0).......Предлагаю создать Фонд Чемпионов России,чтобы исключить споры,дрязги
      в адрес новоиспеченного чемпиона.
      Для начала выбрать 4 команды с самым высоким российским рейтингом,
      учредить среди них годовой взнос ,скажем в размере 1 млн.евро,
      после чего установить очередность на получение Чемпиона...)))))
      ,а остальные в Лигу Е....!))))))) Чем не выход ?
      И усее довольны...очень даже по российски..

      -3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 22 августа 2017, 09:42

      Что за "кипиш" поднялся? Посмотрите другие европейские чемпионаты и тогда сразу же поймете, что команда, случайно ставшая чемпионом, "проседает" в следующем сезоне. Спартак - не исключение. Ничего страшного - скоро игра Спартака стабилизируется, будут победы и команда займет место, позволяющее играть в Лиге европы.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 22 августа 2017, 09:08

      В прошлом сезоне настоящие лидеры просели, а на этом фоне чемпионат мог выиграть, кто угодно, даже Амкар. Просто они не поверили, что российский чемпионат сезона 2016-2017 можно выиграть на эмоциях - на хочу. Как только заиграли конкуренты, все встало на свои места - Спартак стал тем же Амкаром, и эмоции уже не помогут.

      2
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 22 августа 2017, 08:55

      А фарт и бывает чаще всего при желании и самоотдаче! Каждый матч-это экзамен для тренера и игроков и насколько они готовы настолько и получится итоговый счет! Так что-лучше надо готовиться!

      0
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      Рейтинг: +13

      Sufa 22 августа 2017, 08:38

      Печаль беда

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 22 августа 2017, 08:21

      Когда есть желание и самоотдача, будет и фарт. А нынешнее положение спартака - наказание за договорняк в последней игре с арсеналом в прошлом сезоне. Бог всё видит. Хотя спасибо им - крылья становятся отличной командой после вылета, заслуженного, из высшей лиги. ))

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 августа 2017, 08:13

      Почему Федун перестал ходить на игры Спартака?

      11
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Приус 22 августа 2017, 16:54

      Дважды уже писал по этому поводу: мальчик наигрался, надоела ему дорогущая и требующая капитального ремонта игрушка - "Спартак"!

      -1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 22 августа 2017, 08:05

      Спартак выиграл чемпионат с очень большим отрывам в очках, плюс к этому - валял дурака в крайних турах. Видимо боссы посчитали, что команда обладает этим самым запасом прочности, позволяющим побеждать всех и вся, стоит только толкнуть зажигательную речь перед игрой и дело в шляпе.

      12
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 августа 2017, 07:52

      Все правильно сказал.

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