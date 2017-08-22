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  • Карпин: «Спартак» стал чемпионом на эмоциях. Было много фарта, желания и самоотдачи»

Карпин: «Спартак» стал чемпионом на эмоциях. Было много фарта, желания и самоотдачи»

22 августа 2017, 01:24
25

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал неудачное начало сезона красно-белыми, подчеркнув при этом, что прошлый чемпионат России подопечные Массимо Карреры выиграли за счет эмоционального всплеска.

«Многие у меня спрашивали, как играет «Спартак» в прошлом сезоне. Мой ответ – не понимаю. С точки зрения построения игры команда сейчас играет так же, ничего не поменялось. В каждом матче причина неудачи, наверное, разная. В первом тайме с «Локомотивом» играли хорошо, и если бы не удаление, то шансов у соперника не было бы никаких. Попробуем вспомнить, были ли моменты у «Локо» до удаления, – я не смогу вспомнить ни одного.

Многие говорят, что ушел фарт. Значит, в прошлом году успехи были только за счет фарта? Получается так? А в этом нет фарта. Говорят, что Глушаков уставший, хотя не понимаю, о какой усталости может идти речь в такое время, если тот же Роналду играет по 10 месяцев подряд, по 70 игр за сезон. По поводу усталости разговоры звучат смешно.

Понятно, что «Спартак» – это имя, но давайте о нем забудем. Давайте вспомним позапрошлогодний успех «Лестера», который выиграл АПЛ на эмоциях. «Спартак» тоже выиграл на эмоциях, было много фарта, желания, самоотдачи, много всего. В этом году этого пока нет. Наверное, запаса прочности не было, хотя команда досрочно выиграла прошлый чемпионат.

В том сезоне говорили: «Мы семья, мы друг за друга». А в этом году уже не семья? Развод? Друг за друга никто не бьется? В чем тут проблема – знают только люди, которые находятся внутри. Главная проблема, наверное, не в поражениях от ЦСКА, «Локомотива», а в том, что не обыграли «Уфу» и «Динамо». Набери красно-белые плюс пять очков, и разговоров о кризисе было бы меньше», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После семи туров «Спартак» набрал лишь восемь очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий
Комментарии (25)
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APchelov
1503356641
А что у нас кроме Спартака нет других команд? В прошлом сезоне хвалили вовсю Спартак за его успехи. Теперь о неудачах трендят без умолку. Задолбал уже этот свинарник. Всем и так уже понятно что и почему
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√монегаск√
1503358030
Как показывает статистика игры Спартака, они и по прежнему хорошо играют,просто им элементарно не хватает фарта, и какой-то не понятный разлад в оборнительных действиях,но почему сам Каррера не может наладить игру в обороне, вот это никак нельзя понять! Видимо итальянец действительно выехал на багаже Аленичева! По крайней мере судя по его растерянности,тренер сам Не Понимает,что ПРОИСХОДИТ с его командой, а самое главное как на всё это повлиять!!!
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ribavadim
1503372251
Печально сие, но факт!
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talgatnurzhanov2006
1503372447
А чемпионство по другому не берется.
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Одинокий волк Маквейд
1503372987
Валера, как всегда, прав, игра не выстроена, а эмоции сгорели. Печалька.
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Svoysvoemubrat
1503374038
Какой у Спартака может быть запас прочности, если на запас без слез смотреть нельзя, да и в основе прореха на прорехе.
Ответить
Сибирь за Спартак
1503376355
Ежели кто помнит, то задачей Спартака в прошлом сезоне была попадание в тройку, а Каррера сразу после назначения заявил, что будет бороться за титул. А потом масть поперла, главные конкуренты задергались и стали терять очки. Плюс в очных встречах фарт был. Но за весь сезон я лично могу вспомнить 5-6 игр, где Спартак показывал чемпионскую игру. Фарт не вечен. Любой болельщик команды на раз-два назовет позиции, на которые нужны более качественные игроки, чем сейчас. Без этого просто нечего ловить, хреновым материалом евроремонт не сделаешь. Поменяй десять Каррер, Камбаров, Мельгарехо, Самедов, Ещенко, Глушаков прогрессировать не будут, они достигли своего пика, выжали все, что могли, даже больше, молодцы и огромное им спасибо. Но нужны другие люди, которые тупо лучше играют в футбол и способны на более трудные задачи, вроде - не бояться условного Челси или без нервов, на классе брать три очка в условных Хабаровске или Уфе. Без этого нас ждет сезон разочарований к буйной радости болельщиков обиженных конкурентов, в каждом комменте которых обязательно читаешь - Лестер, пердив, купленное чемпионство, жарить мясо и прочие выбросы уязвленного самолюбия. Тишина в нашем клубе настораживает. Фраза Родионова про тяжелый трансферный рынок напоминает жалобы игроков про плохое поле после поражения.
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Диктор
1503377569
Все правильно сказал.
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СШГЭС
1503378330
Спартак выиграл чемпионат с очень большим отрывам в очках, плюс к этому - валял дурака в крайних турах. Видимо боссы посчитали, что команда обладает этим самым запасом прочности, позволяющим побеждать всех и вся, стоит только толкнуть зажигательную речь перед игрой и дело в шляпе.
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Приус
1503378832
Почему Федун перестал ходить на игры Спартака?
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