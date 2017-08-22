Карпин: «Спартак» стал чемпионом на эмоциях. Было много фарта, желания и самоотдачи»

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал неудачное начало сезона красно-белыми, подчеркнув при этом, что прошлый чемпионат России подопечные Массимо Карреры выиграли за счет эмоционального всплеска.

«Многие у меня спрашивали, как играет «Спартак» в прошлом сезоне. Мой ответ – не понимаю. С точки зрения построения игры команда сейчас играет так же, ничего не поменялось. В каждом матче причина неудачи, наверное, разная. В первом тайме с «Локомотивом» играли хорошо, и если бы не удаление, то шансов у соперника не было бы никаких. Попробуем вспомнить, были ли моменты у «Локо» до удаления, – я не смогу вспомнить ни одного.

Многие говорят, что ушел фарт. Значит, в прошлом году успехи были только за счет фарта? Получается так? А в этом нет фарта. Говорят, что Глушаков уставший, хотя не понимаю, о какой усталости может идти речь в такое время, если тот же Роналду играет по 10 месяцев подряд, по 70 игр за сезон. По поводу усталости разговоры звучат смешно.

Понятно, что «Спартак» – это имя, но давайте о нем забудем. Давайте вспомним позапрошлогодний успех «Лестера», который выиграл АПЛ на эмоциях. «Спартак» тоже выиграл на эмоциях, было много фарта, желания, самоотдачи, много всего. В этом году этого пока нет. Наверное, запаса прочности не было, хотя команда досрочно выиграла прошлый чемпионат.

В том сезоне говорили: «Мы семья, мы друг за друга». А в этом году уже не семья? Развод? Друг за друга никто не бьется? В чем тут проблема – знают только люди, которые находятся внутри. Главная проблема, наверное, не в поражениях от ЦСКА, «Локомотива», а в том, что не обыграли «Уфу» и «Динамо». Набери красно-белые плюс пять очков, и разговоров о кризисе было бы меньше», – сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После семи туров «Спартак» набрал лишь восемь очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.