Гвардиола: «В матче с «Эвертоном» «Манчестер Сити» потерял два очка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог ничьей с «Эвертоном» (1:1) в матче второго тура АПЛ.

«Мы отлично провели второй тайм – прямо как в домашней игре против «Эвертона» год назад (1:1 в восьмом туре АПЛ-2016/17 – прим. «Бомбардира»). В первой половине мы создали несколько опасных моментов, но не смогли их реализовать. Поэтому надо было продолжать идти в атаку. Во второй половине у нас произошли тактические перестановки, что отразилось на создании голевых ситуаций.

Мы потеряли два очка. Нам нужен был результат, но после случившегося нам стоит разобрать наши действия и сделать выводы. Мы делали все возможное, но играли вдесятером против одиннадцати в матче с командой Лиги Европы», – сказал Гвардиола.