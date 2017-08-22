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    Гвардиола: «В матче с «Эвертоном» «Манчестер Сити» потерял два очка»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог ничьей с «Эвертоном» (1:1) в матче второго тура АПЛ.

    «Мы отлично провели второй тайм – прямо как в домашней игре против «Эвертона» год назад (1:1 в восьмом туре АПЛ-2016/17 – прим. «Бомбардира»). В первой половине мы создали несколько опасных моментов, но не смогли их реализовать. Поэтому надо было продолжать идти в атаку. Во второй половине у нас произошли тактические перестановки, что отразилось на создании голевых ситуаций.

    Мы потеряли два очка. Нам нужен был результат, но после случившегося нам стоит разобрать наши действия и сделать выводы. Мы делали все возможное, но играли вдесятером против одиннадцати в матче с командой Лиги Европы», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    22.08.2017 00:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:31

      пусть радуются что не проиграли....

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