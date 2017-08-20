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  • Юран: «Проблемы появились у Дзюбы, потому что пришел тренер-итальянец, любящий дисциплину, а не хи-хи-ха-ха»

Юран: «Проблемы появились у Дзюбы, потому что пришел тренер-итальянец, любящий дисциплину, а не хи-хи-ха-ха»

20 августа 2017, 14:37
2

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о перспективах форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин на правах аренды перейдет в «Краснодар».

«Когда Дзюба уходил из «Спартака», я сказал, что это его большая ошибка. Когда сам Федун уговаривал его остаться, добавил чуть больше денег. Я сказал, что проблемы в «Зените» – это вопрос времени, что и получилось. Сейчас у нас не так много нападающих, соответствующих сборной. Проблемы появились, потому что пришел тренер-итальянец, любящий дисциплину, а не любимые Дзюбой хи-хи-ха-ха.

Конечно, надо уходить, но куда, в «Амкар»? «Локомотив»? Дай бог, но здесь изначально была его ошибка. Болельщики его любили, хозяин клуба хотел его оставить. На пару копеек тебе больше дали – и ушел. Надо голову включать. Конечно, не хотелось бы его терять. Когда он включает голову, то помогает сборной. Будем надеяться, чтобы он ушел в аренду в «Локомотив» и к чемпионату мира у нас был выбор», – сказал Юран.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Юран Сергей
Комментарии (2)
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abhvfdtcn
1503231001
А еще я туда ем
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shinnik
1503234273
Когда Юран включает голову это ошибка у нас был хи-хи-ха-ха,федун,выбор,деньги...упс,копейки.. Я сказал.упс комод,телевизор зоофилы...
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