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    Юран: «Проблемы появились у Дзюбы, потому что пришел тренер-итальянец, любящий дисциплину, а не хи-хи-ха-ха»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о перспективах форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин на правах аренды перейдет в «Краснодар».

    «Когда Дзюба уходил из «Спартака», я сказал, что это его большая ошибка. Когда сам Федун уговаривал его остаться, добавил чуть больше денег. Я сказал, что проблемы в «Зените» – это вопрос времени, что и получилось. Сейчас у нас не так много нападающих, соответствующих сборной. Проблемы появились, потому что пришел тренер-итальянец, любящий дисциплину, а не любимые Дзюбой хи-хи-ха-ха.

    Конечно, надо уходить, но куда, в «Амкар»? «Локомотив»? Дай бог, но здесь изначально была его ошибка. Болельщики его любили, хозяин клуба хотел его оставить. На пару копеек тебе больше дали – и ушел. Надо голову включать. Конечно, не хотелось бы его терять. Когда он включает голову, то помогает сборной. Будем надеяться, чтобы он ушел в аренду в «Локомотив» и к чемпионату мира у нас был выбор», – сказал Юран.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.08.2017 14:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 августа 2017, 16:04

      Когда Юран включает голову это ошибка у нас был хи-хи-ха-ха,федун,выбор,деньги...упс,копейки..
      Я сказал.упс комод,телевизор зоофилы...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 20 августа 2017, 15:10

      А еще я туда ем

      -1
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