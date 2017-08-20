Моуринью хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Дракслера и Варана

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер и защитник «Реала» Рафаэль Варан во время летнего трансферного окна могут стать игроками «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, в услугах футболистов лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

По данным Transfermarkt, стоимость немца составляет 35 миллионов евро, француз оценивается в аналогичную сумму.

На данный момент английский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, одержав две победы со счетом 4:0 в двух стартовых турах.