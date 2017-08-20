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    Моуринью хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Дракслера и Варана

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер и защитник «Реала» Рафаэль Варан во время летнего трансферного окна могут стать игроками «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, в услугах футболистов лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    По данным Transfermarkt, стоимость немца составляет 35 миллионов евро, француз оценивается в аналогичную сумму.

    На данный момент английский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, одержав две победы со счетом 4:0 в двух стартовых турах.

    Источник: Skysports

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    20.08.2017 13:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 августа 2017, 10:28

      хорошие варианты) Рэшфорд и Линделёф пока не в кондициях

      0
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      Рейтинг: +37

      alansmith 21 августа 2017, 10:05

      Это бред.

      0
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 21 августа 2017, 10:00

      Дракслера ещё можно, но Варан по мне уже перебор.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 августа 2017, 17:19

      а с губой у маура фсё в парядке...

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 августа 2017, 16:12

      это уже лишнее>..

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 августа 2017, 15:05

      было бы не плохо

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 20 августа 2017, 13:46

      Дракслер нужен, варану опыта бы побольше но его неотпустят

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