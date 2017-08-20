Хусаинов убежден, что Алексей Миранчук в игре против «Спартака» должен был получить красную карточку

Известный в прошлом российский арбитр Сергей Хусаинов дал оценку работе московского рефери Алексея Еськова на матче седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).

По мнению специалиста, при счете 2:1 в составе железнодорожников должен был получить красную карточку Алексей Миранчук.

«На мой взгляд, в профессиональном отношении арбитр матча не был последователен. Если в конце первого тайма абсолютно справедливая вторая желтая карточка Александру Самедову, то потом… Действия Алексея Миранчука называются «агрессивное нападение открытой подошвой» — это прямая красная карточка, даже УЕФА рекомендует поступать именно так.

В сравнении: симуляция, да, все правильно, но здесь-то чего ты испугался, будь дальше таким же законопослушным. Оставил его на поле, а это привело к тому, что он забил классный гол, еще участвовал в моментах. Судейское решение повлияло на исход данного матча.

Я его не оправдываю, но по Самедову: совершенно справедливое удаление, а в другом игровом эпизоде надо было давать красную, тогда бы никто ничего не сказал. Хорошо, что Денис Глушаков остался на поле, а могло все закончиться трагически, вплоть до завершения карьеры. Если игрок остается на поле, он приносит результат. Я смотрел игру с другом детства, мы радовались. Когда забили четвертый мяч, он сказал: «Судья спас», – рассказал экс-арбитр.

Хусаинов обслуживал матчи высшего российского дивизиона с 1992 по 1999 годы.