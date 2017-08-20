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    Хусаинов убежден, что Алексей Миранчук в игре против «Спартака» должен был получить красную карточку

    Известный в прошлом российский арбитр Сергей Хусаинов дал оценку работе московского рефери Алексея Еськова на матче седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).

    По мнению специалиста, при счете 2:1 в составе железнодорожников должен был получить красную карточку Алексей Миранчук.

    «На мой взгляд, в профессиональном отношении арбитр матча не был последователен. Если в конце первого тайма абсолютно справедливая вторая желтая карточка Александру Самедову, то потом… Действия Алексея Миранчука называются «агрессивное нападение открытой подошвой» — это прямая красная карточка, даже УЕФА рекомендует поступать именно так.

    В сравнении: симуляция, да, все правильно, но здесь-то чего ты испугался, будь дальше таким же законопослушным. Оставил его на поле, а это привело к тому, что он забил классный гол, еще участвовал в моментах. Судейское решение повлияло на исход данного матча.

    Я его не оправдываю, но по Самедову: совершенно справедливое удаление, а в другом игровом эпизоде надо было давать красную, тогда бы никто ничего не сказал. Хорошо, что Денис Глушаков остался на поле, а могло все закончиться трагически, вплоть до завершения карьеры. Если игрок остается на поле, он приносит результат. Я смотрел игру с другом детства, мы радовались. Когда забили четвертый мяч, он сказал: «Судья спас», – рассказал экс-арбитр.

    Хусаинов обслуживал матчи высшего российского дивизиона с 1992 по 1999 годы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2017 01:07
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 августа 2017, 13:15

      Всем известно, что Хусаинов, до потрохов - спартаковский...И все его заявления заранее односторонние...Что же он молчал ,когда у Ростова сразу двоих удаляли в прошлом году??? А теперь вот "варежку" открыл...Или мы привыкаем к двойным стандартам????

      -2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 августа 2017, 11:34

      Господа! Все мы любим давать оценку судьям и кричать (когда судья не прав против любимой команды), что судья куплен и судит в одну калитку! Судье ставят неуд, он согласен, что он не прав, извиняется, ну на пару игр его в ФНЛ и что дальше? Результат в таблице и от всех этих мер команде лучше не будет, если не дополучили очков, несправедливо забит гол, сомнительный пеналь, красная карточка! Сколько еще времени будем читать эту туфту и плеваться при несправедливом решении судьи? Сколько стоит оборудование для видео судей? Неужели деньги на Капелло, Адвоката РФС находит, а на благое дело не найдет? Понятно! Проще языком трепаться, кому-то левый доход иметь, кому-то бездарными судьями руководить, а голы чистые (как у Краснодара) засчитываться не будут! Долой технический прогресс! Мы сами с усами!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2017, 11:27

      Полностью согласен.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 августа 2017, 11:24

      Год назад Кришито, тут Миранчук. Намечается заговор против чемпионов )))

      -2
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      Рейтинг: +5444

      Приус 20 августа 2017, 09:49

      Если Спартак из игры к игре играет без левого края защиты, его будет возить все кому не лень. Не футбол, а игра в имитацию, Самедов имитирует пенальти, Камбарик защиту, Фернандо борьбу и желание, Мельгарехо желание играть и тд. Нужно убирать пряник, и доставать кнут и покрепче.

      16
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 августа 2017, 09:23

      Эпизод паскудный, спору нет, на фокусировать на нем результат глупо.

      12
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      Рейтинг: +10

      Леха2000 20 августа 2017, 09:23

      Удаление должно было быть, но с другой стороны пропустить 4 мяча за тайм.... Удалили Самедова - игрока атаки, в обороне то всё осталось как и в 1 тайме, тут скорее вопросы к линии защиты, которая явно хромает как у тех так и других, ну а 4 гол на совести Александра Селихова удар был издали, хоть и не простой, но вратарь уровня РФПЛ должен такие тащить.

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 августа 2017, 08:59

      Обсуждать судейство, все равно, что жаловаться на идущий дождь или снег. Делать свое дело нужно в любую погоду.

      14
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 20 августа 2017, 08:32

      Грубый стык был, даже не похоже на Миранчука, парня с головой. Эмоции, скорее всего, ну и инерция движения.

      12
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Одинокий волк Маквейд 20 августа 2017, 12:06

      Леха старался в мяч сыграть, Глушак его убрал в последний момент. Ногу Леха при всем желании убрать не успевал.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Diesel133 20 августа 2017, 14:04

      Да это понятно, что он не выходил на игру с мыслью сломать ногу товарищу по сборной. Но факт грубого фола, за которое полагается удаление, есть, а наказания нет.

      3
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 20 августа 2017, 08:22

      Давно надо вводить видеопросмотр. В хоккее всё отлично работает и последний кубок конфедерации показал, что вещь полезная. Но кто-то блокирует этот вопрос.

      6
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > Gek Dement 20 августа 2017, 16:09

      Да знаю я, что его нигде не ввели ещё, не только в России. Но этот разговор идёт давно уже и Блаттер,насколько мне известно, был против введения. Но вопрос уже перезрел даже - слишком высокая цена ошибок судьи.

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