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  • Хусаинов убежден, что Алексей Миранчук в игре против «Спартака» должен был получить красную карточку

Хусаинов убежден, что Алексей Миранчук в игре против «Спартака» должен был получить красную карточку

20 августа 2017, 01:07
31

Известный в прошлом российский арбитр Сергей Хусаинов дал оценку работе московского рефери Алексея Еськова на матче седьмого тура РФПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).

По мнению специалиста, при счете 2:1 в составе железнодорожников должен был получить красную карточку Алексей Миранчук.

«На мой взгляд, в профессиональном отношении арбитр матча не был последователен. Если в конце первого тайма абсолютно справедливая вторая желтая карточка Александру Самедову, то потом… Действия Алексея Миранчука называются «агрессивное нападение открытой подошвой» — это прямая красная карточка, даже УЕФА рекомендует поступать именно так.

В сравнении: симуляция, да, все правильно, но здесь-то чего ты испугался, будь дальше таким же законопослушным. Оставил его на поле, а это привело к тому, что он забил классный гол, еще участвовал в моментах. Судейское решение повлияло на исход данного матча.

Я его не оправдываю, но по Самедову: совершенно справедливое удаление, а в другом игровом эпизоде надо было давать красную, тогда бы никто ничего не сказал. Хорошо, что Денис Глушаков остался на поле, а могло все закончиться трагически, вплоть до завершения карьеры. Если игрок остается на поле, он приносит результат. Я смотрел игру с другом детства, мы радовались. Когда забили четвертый мяч, он сказал: «Судья спас», – рассказал экс-арбитр.

Хусаинов обслуживал матчи высшего российского дивизиона с 1992 по 1999 годы.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Миранчук Алексей Еськов Алексей
Комментарии (31)
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prezent2017
1503180672
Началась! Во всем судья виноват.
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мы_не_рабы
1503181047
Хорошо, что Каррера не обсуждает судейство. Вернулась к Спартаку "ответка" за не удаленного Луиса Адриана в Супер Кубке. Игрок , не удалённый, сделал результат и там и там. Всё справедливо.
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Небесная
1503184714
Бог не фраер - он всё видит. Прилетело за Супер кубок.
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мароко
1503198827
Якобы не якобы, а результат остался, СПАРТАК проиграл, у Еськова проездной на год......
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Диктор
1503199858
Я уже неоднократно это писал-и всякие неадекваты меня минусуют,я сразу сказал Еськов сделал игру паровозам.
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Svoysvoemubrat
1503205763
По справедливости, то надо было удалять. Но справедливость это не про нас.
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Одинокий волк Маквейд
1503207172
Грубый стык был, даже не похоже на Миранчука, парня с головой. Эмоции, скорее всего, ну и инерция движения.
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Сибирь за Спартак
1503208787
Обсуждать судейство, все равно, что жаловаться на идущий дождь или снег. Делать свое дело нужно в любую погоду.
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СШГЭС
1503210227
Эпизод паскудный, спору нет, на фокусировать на нем результат глупо.
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Приус
1503211758
Если Спартак из игры к игре играет без левого края защиты, его будет возить все кому не лень. Не футбол, а игра в имитацию, Самедов имитирует пенальти, Камбарик защиту, Фернандо борьбу и желание, Мельгарехо желание играть и тд. Нужно убирать пряник, и доставать кнут и покрепче.
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