Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин», разгромив «Анжи», одержал самую крупную свою победу в РФПЛ

    Казанский «Рубин», победив в рамках седьмого тура РФПЛ махачкалинский «Анжи» (6:0), одержал крупнейшую викторию за все время выступлений в высшем дивизионе.

    «До этого самыми крупными в РФПЛ были победы «Рубина» над «Ростовом» в 2003 году, над «Москвой» в 2006-м, над «Сатурном» в 2009-м и над «Мордовией» в 2014-м. Все эти матчи завершились со счетом 5:0.

    Самые крупные победы «Рубина» в чемпионатах страны – 7:0 над ЭВМ (Рузаевка) в 1991 году и «Индустрией» (Боровск) в 1996-м.», – гооврится в сообщении пресс-службы команды.

    Благодаря этой победе волжане поднялись на шестое место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2017 23:17
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +176

      gencha19 20 августа 2017, 13:46

      Бердыев готовит чемпионов. Ждём Рубин в Ростове.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 20 августа 2017, 09:39

      Интересно будет посмотреть на визиты лидеров в Казань.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 20 августа 2017, 09:10

      Рубин играл неплохо , а Анжи просто отвратно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 августа 2017, 09:04

      Бердыев делает команду-убийцу. Даже страшно представить их через годик, когда распродадут балласт и прикупят нужных игроков.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 20 августа 2017, 08:40

      ...Рубин-- молодцы!!! Толи ещё будет!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 20 августа 2017, 08:32

      На классе!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 20 августа 2017, 08:15

      Рубин просто деклассировал анжуйцев, размазал напрочь.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 августа 2017, 08:00

      Ай да "Рубин", ай да Бердыев...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 августа 2017, 07:11

      Григорян оказывается был не так плох

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 августа 2017, 01:51

      потому что сколько рубин существует всегда был автобусом

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11