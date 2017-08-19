«Рубин», разгромив «Анжи», одержал самую крупную свою победу в РФПЛ

Казанский «Рубин», победив в рамках седьмого тура РФПЛ махачкалинский «Анжи» (6:0), одержал крупнейшую викторию за все время выступлений в высшем дивизионе.

«До этого самыми крупными в РФПЛ были победы «Рубина» над «Ростовом» в 2003 году, над «Москвой» в 2006-м, над «Сатурном» в 2009-м и над «Мордовией» в 2014-м. Все эти матчи завершились со счетом 5:0.

Самые крупные победы «Рубина» в чемпионатах страны – 7:0 над ЭВМ (Рузаевка) в 1991 году и «Индустрией» (Боровск) в 1996-м.», – гооврится в сообщении пресс-службы команды.

Благодаря этой победе волжане поднялись на шестое место в турнирной таблице.