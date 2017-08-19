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    РФПЛ. «Анжи» в дебютном матче Скрипченко пропустил шесть мячей от «Рубина»

    В очередном матче седьмого тура РФПЛ махачкалинский «Анжи» в гостях крупно проиграл казанскому «Рубину». Этот поединок стал дебютным для нового главного тренера дагестанцев Вадима Скрипченко.

    Дублем у волжан отметился бразильский форвард Жонатас.

    Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

    Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Жонатас, 4; 2:0 – Карадениз, 16; 3:0 – Жонатас, 31; 4:0 – Набиуллин, 62; 5:0 – М'Вила, 85; 6:0 – Лестьенн, 87.

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Сорокин, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М'Вила, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46).

    «Анжи»: Солосин, Мусалов, Полуяхтов, Бугаев, Тетрашвили, Фибел, Афонин, Хубулов (Липартия, 55), Карасев (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев.

    Предупреждения: Бауэр, 60 – Багаев, 10.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 21:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2017, 10:54

      С победой Рубин. Молодец Бердыев. Отличный дебют Скрипке устроили)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2017, 01:19

      Пришел Скрипченко, бойтесь все!

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      Рейтинг: +27

      nasimi 19 августа 2017, 22:27

      Мда уж, очень плохо сыграли. Что то не то. Надеюсь Анжи выкрутиться. Все равно верю в вас. Как бы не играли, все равно с вами я. Хоть больно все это видеть.((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +1894

      lek! 19 августа 2017, 22:17

      Поменяли шило на мыло . Как тренер он не очем , видно было по КС и Уралу . Как можно было его пригласить ?

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 августа 2017, 21:58

      Зрелищная победа Рубина!!.... Пиршество для зрителей!!... Может это начало хорошего движения на верх таблицы?!... КББ кудесник!..

      "Одна победа не ведет к успеху, в отличие от постоянного желания побеждать!..." (Винс Ломбарди)

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      Рейтинг: +429

      sold93 19 августа 2017, 21:49

      АЛГА РУБИН!! АЛГА!!!

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