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  • РФПЛ. «Анжи» в дебютном матче Скрипченко пропустил шесть мячей от «Рубина»

РФПЛ. «Анжи» в дебютном матче Скрипченко пропустил шесть мячей от «Рубина»

19 августа 2017, 21:48
6

В очередном матче седьмого тура РФПЛ махачкалинский «Анжи» в гостях крупно проиграл казанскому «Рубину». Этот поединок стал дебютным для нового главного тренера дагестанцев Вадима Скрипченко.

Дублем у волжан отметился бразильский форвард Жонатас.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Жонатас, 4; 2:0 – Карадениз, 16; 3:0 – Жонатас, 31; 4:0 – Набиуллин, 62; 5:0 – М'Вила, 85; 6:0 – Лестьенн, 87.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Сорокин, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М'Вила, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46).

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Полуяхтов, Бугаев, Тетрашвили, Фибел, Афонин, Хубулов (Липартия, 55), Карасев (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев.

Предупреждения: Бауэр, 60 – Багаев, 10.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Анжи Скрипченко Вадим
Комментарии (6)
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sold93
1503168575
АЛГА РУБИН!! АЛГА!!!
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insider_retro
1503169137
Зрелищная победа Рубина!!.... Пиршество для зрителей!!... Может это начало хорошего движения на верх таблицы?!... КББ кудесник!.. "Одна победа не ведет к успеху, в отличие от постоянного желания побеждать!..." (Винс Ломбарди)
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lek!
1503170277
Поменяли шило на мыло . Как тренер он не очем , видно было по КС и Уралу . Как можно было его пригласить ?
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nasimi
1503170854
Мда уж, очень плохо сыграли. Что то не то. Надеюсь Анжи выкрутиться. Все равно верю в вас. Как бы не играли, все равно с вами я. Хоть больно все это видеть.((((((((((((((((((((((((((
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prezent2017
1503181151
Пришел Скрипченко, бойтесь все!
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OfaZavr
1503215674
С победой Рубин. Молодец Бердыев. Отличный дебют Скрипке устроили)
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