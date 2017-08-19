РФПЛ. «Анжи» в дебютном матче Скрипченко пропустил шесть мячей от «Рубина»

В очередном матче седьмого тура РФПЛ махачкалинский «Анжи» в гостях крупно проиграл казанскому «Рубину». Этот поединок стал дебютным для нового главного тренера дагестанцев Вадима Скрипченко.

Дублем у волжан отметился бразильский форвард Жонатас.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Жонатас, 4; 2:0 – Карадениз, 16; 3:0 – Жонатас, 31; 4:0 – Набиуллин, 62; 5:0 – М'Вила, 85; 6:0 – Лестьенн, 87.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Сорокин, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М'Вила, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46).

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Полуяхтов, Бугаев, Тетрашвили, Фибел, Афонин, Хубулов (Липартия, 55), Карасев (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев.

Предупреждения: Бауэр, 60 – Багаев, 10.

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