Игрок «Гамбурга» Мюллер порвал крестообразные связки, празднуя гол

Комичный и в то же время неприятный эпизод имел место в матче первого тура немецкой Бундеслиги между «Гамбургом» и «Аугсбургом» (1:0). Во время празднования гола футболист хозяев получил травму.

Полузащитник Николай Мюллер, подпрыгнув неподалеку от угла поля, неудачно приземлился и, предположительно, порвал крестообразные связки колена, что считается тяжелой травмой.

В прошлом сезоне Бундеслиги Мюллер провел за «Гамбург» 24 матча, забил пять голов и сделал три результативные передачи.