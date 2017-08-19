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    Семин – о победе над «Спартаком»: «Отыгрались за Суперкубок. Мы никому ничего не прощаем»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после матча седьмого тура РФПЛ против московского «Спартака» (4:3). Специалист отметил, что теперь железнодорожники поквитались за проигранный поединок за Суперкубок России.

    «Для зрителей был потрясающий футбол, настоящий спектакль. Для тренеров — большая проблема, потому что было допущено много ошибок. Но все хорошо, что хорошо кончается.

    Очень благодарен игрокам, которые при счете 0:2 нашли в себе силы и хорошо провели второй тайм. Уже которую игру второй тайм у нас получается лучше, чем первый. Несмотря на то что было удаление у «Спартака».

    Мы отыгрались за Суперкубок. Это был очень важно, мы никому ничего не прощаем. Ждем следующей встречи на «Локомотиве». У нас есть команда, которая может выходить из любой ситуации. Они помогают друг другу, сражаются друг за друга. А ошибки были и будут», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2017 19:48
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 22:02

      Козел ты-а раньше я тебя уважал.ФУ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Диктор 19 августа 2017, 22:21

      А что Палыч такого сказал страшного?

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Диктор 20 августа 2017, 00:27

      ничего особенного ПАЛЫЧ не сказал. Проигранный матч вытащили на зубах за счет его перестановок в перерыве... Конечно, и не то скажешь от радости...

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > ljrljr0505 20 августа 2017, 00:35

      Это я красно-белому собрату вопрос адресовал. Что ему в послематчевом интервью Юрия Павловича (Палыч - Шпалыч - это я со всем уважением) так не понравилось? Само интервью я видел, канал "Наш футбол" у меня имеется. Не только за счёт перестановок, но и за счёт хреновой на данный момент физухи К-Б и тупости отдельных представителей оборонительной линии. "Локо" - удачи.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 августа 2017, 21:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и тут алкаша понесло потом опять тосне всрут

      -4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 августа 2017, 20:53

      Есть такая поговорка: Как корабль назовешь ,так он и поплывет...
      Вот и Спартак перед сезоном облачился не в свою ,,коронную,,форму, а
      в какую то левую...и что ?
      Одни косяки косячат,забивают и просира....Меняйте форму !Этот мунлир не ваш!
      Порча на нем!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2017, 20:29

      А если бы прос..л что бы тогда говорил.

      1
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      Рейтинг: +240

      _LM_ > OfaZavr 20 августа 2017, 13:59

      Не прос...л же.
      Это из разряда " если бы у бабушки..."

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 августа 2017, 20:22

      Убрали бабу, вернули Палыча и Локо становится прежним хорошим клубом.
      У Спартака были отличные моменты во втором тайме, но удача отвернулась.
      Мяч не шёл, так бывает, у Локо напротив всё пошло, что и не должно было - так бывает.
      Оборона, как была проблемной, так и осталась, ничего не изменилось. Винить Селихова или Реброва с такой обороной не за что, если бы не они была бы вообще беда.
      С нападением всё нормуль.
      Самедов мудилаполный, чтоб в такой ситуации, с карточкой на носу, (на последней минуте выигранного тайма) нырять и выпрашивать пенальти. Накуй он вообще полез за мячом если не собирался бороться до конца? Халявы захотел? Получил козёл.
      Жаль... всё так хорошо начиналось.

      7
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > maygli 19 августа 2017, 20:24

      редко встретишь объективный комментарий... с уважением...

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > maygli 19 августа 2017, 22:30

      Все таки есть адекватные болельщики у красно-белых. Удачи Спартаку в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > maygli 19 августа 2017, 22:41

      так не выпрашивал он ! просто упал ! и если еськов такой правильный почему игроку локо карточку не дал ?! тот руками разводил пеналь просил !

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 20:18

      был бы спартак в полном составе,не то еще было бы...

      -3
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > 84aivengo 19 августа 2017, 20:21

      Ничего бы не было, уже со всеми командами доказано) Динамо и тд

      6
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > 84aivengo 19 августа 2017, 20:25

      2:5 было бы!

      8
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 августа 2017, 20:13

      Эх,Семин,Семин....
      Ты чё не в курсе ,чьто Спартак визитная ккарточка России в Лиге Чемпионов ,
      а ты паровоз ,со своими вагонами - переехал Спартачок ,превратив их в несьедобное мясо))))) Вах вах....Кто же енто теперь жрать .то бишь,смотреть захочет?
      Что то мне совсем нехорошо...ни армейцы ,ни Зенит,ни Краснодар ,ни Спартак выигрывающий 2-0 не внушают оптимизма перед кубками....
      Что теперь скажет Мудько и его вассалы?

      3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 августа 2017, 20:10

      Правильно говорят, БОГ не Яшка видит кому тяжко. В матче за суперкубок нужно было удалять Адриано, но судья этого не сделал. Благодаря ошибке судьи ЛОКО проиграл. Спартачи в один голос орали что побеждает сильнейший, спасибо ЛОКО за игру! А теперь всё вернулось с точностью до наоборот!!!! И теперь у НАС праздник! ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ, СПАСИБО СПАРТАК ЗА ХОРОШУЮ ИГРУУУУУ!!!!

      9
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      Рейтинг: +361

      sergan113 19 августа 2017, 20:05

      Конечно не без доли везения,но тем не менее. Рад за Локо. Всех с победой.

      6
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 августа 2017, 20:02

      Хорошо выдержали удар и результат налицо. Везет сильнейшим.

      8
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