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  • Семин – о победе над «Спартаком»: «Отыгрались за Суперкубок. Мы никому ничего не прощаем»

Семин – о победе над «Спартаком»: «Отыгрались за Суперкубок. Мы никому ничего не прощаем»

19 августа 2017, 19:48
33

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после матча седьмого тура РФПЛ против московского «Спартака» (4:3). Специалист отметил, что теперь железнодорожники поквитались за проигранный поединок за Суперкубок России.

«Для зрителей был потрясающий футбол, настоящий спектакль. Для тренеров — большая проблема, потому что было допущено много ошибок. Но все хорошо, что хорошо кончается.

Очень благодарен игрокам, которые при счете 0:2 нашли в себе силы и хорошо провели второй тайм. Уже которую игру второй тайм у нас получается лучше, чем первый. Несмотря на то что было удаление у «Спартака».

Мы отыгрались за Суперкубок. Это был очень важно, мы никому ничего не прощаем. Ждем следующей встречи на «Локомотиве». У нас есть команда, которая может выходить из любой ситуации. Они помогают друг другу, сражаются друг за друга. А ошибки были и будут», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Андрей3088
1503161436
Спасибо Юрий Палыч - За ВСЁ!!!!!
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Андрей3088
1503161573
спартаГ - ДНИЩЕ!!!!)))
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Ч.В.Г.
1503161843
Матч огонь!!! Палыч молодец, нагнул свиней.
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vladimir63
1503161885
судье спасибо скажи ! хрен бы выиграли в равных составах !!!
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prtcs
1503162129
Хорошо выдержали удар и результат налицо. Везет сильнейшим.
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sergan113
1503162319
Конечно не без доли везения,но тем не менее. Рад за Локо. Всех с победой.
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Fan Loko mik
1503162652
Правильно говорят, БОГ не Яшка видит кому тяжко. В матче за суперкубок нужно было удалять Адриано, но судья этого не сделал. Благодаря ошибке судьи ЛОКО проиграл. Спартачи в один голос орали что побеждает сильнейший, спасибо ЛОКО за игру! А теперь всё вернулось с точностью до наоборот!!!! И теперь у НАС праздник! ПОБЕЖДАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ, СПАСИБО СПАРТАК ЗА ХОРОШУЮ ИГРУУУУУ!!!!
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maygli
1503163377
Убрали бабу, вернули Палыча и Локо становится прежним хорошим клубом. У Спартака были отличные моменты во втором тайме, но удача отвернулась. Мяч не шёл, так бывает, у Локо напротив всё пошло, что и не должно было - так бывает. Оборона, как была проблемной, так и осталась, ничего не изменилось. Винить Селихова или Реброва с такой обороной не за что, если бы не они была бы вообще беда. С нападением всё нормуль. Самедов мудилаполный, чтоб в такой ситуации, с карточкой на носу, (на последней минуте выигранного тайма) нырять и выпрашивать пенальти. Накуй он вообще полез за мячом если не собирался бороться до конца? Халявы захотел? Получил козёл. Жаль... всё так хорошо начиналось.
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OfaZavr
1503163746
А если бы прос..л что бы тогда говорил.
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Диктор
1503169339
Козел ты-а раньше я тебя уважал.ФУ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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