Семин – о победе над «Спартаком»: «Отыгрались за Суперкубок. Мы никому ничего не прощаем»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после матча седьмого тура РФПЛ против московского «Спартака» (4:3). Специалист отметил, что теперь железнодорожники поквитались за проигранный поединок за Суперкубок России.

«Для зрителей был потрясающий футбол, настоящий спектакль. Для тренеров — большая проблема, потому что было допущено много ошибок. Но все хорошо, что хорошо кончается.

Очень благодарен игрокам, которые при счете 0:2 нашли в себе силы и хорошо провели второй тайм. Уже которую игру второй тайм у нас получается лучше, чем первый. Несмотря на то что было удаление у «Спартака».

Мы отыгрались за Суперкубок. Это был очень важно, мы никому ничего не прощаем. Ждем следующей встречи на «Локомотиве». У нас есть команда, которая может выходить из любой ситуации. Они помогают друг другу, сражаются друг за друга. А ошибки были и будут», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.