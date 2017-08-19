Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера заявил, что Джикия и Фернандо не попали в стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом» по его воле

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выбор стартового состав команды на матч седьмого тура РФПЛ с «Локомотивом». Отметим, что в запасе остались защитник Георгий Джикия и хавбек Фернандо. Оба игрока ранее регулярно выходили на поле с первых минут.

    «Джикия и Фернандо в запасе? Это выбор тренерского штаба. Я являюсь тренером, и моя работа – выбирать стартовый состав. Что касается нашей игры, то ничего не меняется, играем как обычно.

    Можно ли назвать «Локомотив» фаворитом матча? Это дерби, а такие игры всегда особенные. Здесь нет фаворита. Побеждает тот, кто хочет победить», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2017 17:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 августа 2017, 22:34

      Значит спартаковцы не хотели побеждать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17750

      paracetamol 19 августа 2017, 20:09

      Выставил всякого мумно, а потом на судей катит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 19 августа 2017, 17:38

      У Шпалыча шанс отличиться!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11