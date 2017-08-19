Каррера заявил, что Джикия и Фернандо не попали в стартовый состав «Спартака» на матч с «Локомотивом» по его воле

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выбор стартового состав команды на матч седьмого тура РФПЛ с «Локомотивом». Отметим, что в запасе остались защитник Георгий Джикия и хавбек Фернандо. Оба игрока ранее регулярно выходили на поле с первых минут.

«Джикия и Фернандо в запасе? Это выбор тренерского штаба. Я являюсь тренером, и моя работа – выбирать стартовый состав. Что касается нашей игры, то ничего не меняется, играем как обычно.

Можно ли назвать «Локомотив» фаворитом матча? Это дерби, а такие игры всегда особенные. Здесь нет фаворита. Побеждает тот, кто хочет победить», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».