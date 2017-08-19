Гомес: «Меня хотели купить «Зенит» и «Лацио», но я решил остаться в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал, что нынешним летом клуб из Бергамо действительно получал предложение от «Зенита» по поводу его трансфера. При этом аргентинец подчеркнул, что принял решение остаться в стане «богов».

«Я мог сменить клуб нынешним летом. Сначала «Зенит» обращался в «Аталанту», а позже «Лацио». И те, и другие имели серьезные намерения и делали хорошие предложения. Тем не менее, я решил не покидать команду, в которой на меня рассчитывают и готовы предложить новый важный контракт», – сказал Гомес.

В минувшем розыгрыше Серии А Гомес выходил на поле в 37 встречах, записав на свой счет 16 голов и 10 результативных передач.