Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гомес: «Меня хотели купить «Зенит» и «Лацио», но я решил остаться в «Аталанте»

    Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес рассказал, что нынешним летом клуб из Бергамо действительно получал предложение от «Зенита» по поводу его трансфера. При этом аргентинец подчеркнул, что принял решение остаться в стане «богов».

    «Я мог сменить клуб нынешним летом. Сначала «Зенит» обращался в «Аталанту», а позже «Лацио». И те, и другие имели серьезные намерения и делали хорошие предложения. Тем не менее, я решил не покидать команду, в которой на меня рассчитывают и готовы предложить новый важный контракт», – сказал Гомес.

    В минувшем розыгрыше Серии А Гомес выходил на поле в 37 встречах, записав на свой счет 16 голов и 10 результативных передач.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2017 16:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11