Асхабадзе: «Спартак» подошел к сезону с излишней уверенностью в своих силах»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал неудачный старт команды в нынешнем сезоне. По мнению экс-функционера красно-белых, команда была слишком уверена в своих силах.

«Предположу, что к началу сезона «Спартак» подошел с излишней уверенностью в своих силах, которая оказалась обманчивой. При этом чемпионат очень сильно изменился. В реалиях прошлого сезона «Спартак» мог позволить себе самоуверенность, но теперь все иначе.

Каррера же утверждает, что работа над ошибками ведется. Возможно, она скоро даст свои плоды, и красно-белые вернутся на чемпионский путь.

Не могу давать советы Каррере. Каждый тренер в современном футболе — на 80% психолог. Итальянец должен найти к своей команде определенные ключики, которые помогут, и речь здесь не только о мотивации. Возможно, нужно искать индивидуальный подход к игрокам, возможно, изменить что-то в тренировочном процессе. Существует миллион таких мелочей», – заявил Асхабадзе.

«Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.