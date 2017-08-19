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    Асхабадзе: «Спартак» подошел к сезону с излишней уверенностью в своих силах»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал неудачный старт команды в нынешнем сезоне. По мнению экс-функционера красно-белых, команда была слишком уверена в своих силах.

    «Предположу, что к началу сезона «Спартак» подошел с излишней уверенностью в своих силах, которая оказалась обманчивой. При этом чемпионат очень сильно изменился. В реалиях прошлого сезона «Спартак» мог позволить себе самоуверенность, но теперь все иначе.

    Каррера же утверждает, что работа над ошибками ведется. Возможно, она скоро даст свои плоды, и красно-белые вернутся на чемпионский путь.

    Не могу давать советы Каррере. Каждый тренер в современном футболе — на 80% психолог. Итальянец должен найти к своей команде определенные ключики, которые помогут, и речь здесь не только о мотивации. Возможно, нужно искать индивидуальный подход к игрокам, возможно, изменить что-то в тренировочном процессе. Существует миллион таких мелочей», – заявил Асхабадзе.

    «Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: RT

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    19.08.2017 06:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 19 августа 2017, 07:31

      Спартак стал чемпионом не на классе, а потому что боролся в каждом игровом эпизоде, выгрызал единоборства. Сейчас этого, к сожалению, нет.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 19 августа 2017, 07:08

      Ещё матчей много
      Наверстают.

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