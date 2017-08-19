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    Чугайнов: «Пашалич не равноценная замена Зобнину»

    Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов раскритиковал трансферную кампанию «Спартака». По мнению ветерана, без подписания высококлассных игроков красно-белые не смогут удержаться в чемпионской гонке.

    «Ещенко даже в свои 33 лучше Петковича. Пашалич не равноценная замена Зобнину, которого команде очень не хватает. Мальчишка в прошлом сезоне был на поле одним из самых активных, успевал и в атаке, и в обороне. Сейчас «Спартаку» необходимы новички, которые позволят сделать команде шаг вперед.

    Манчини приглашает качественных футболистов. Именно поэтому «Зенит» – главный фаворит чемпионата», – заявил Чугайнов.

    «Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2017 06:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +451

      frizom 19 августа 2017, 10:51

      Год назад Зобнина даже не рассматривали как топ игрока, а теперь Пашалич ему не замена. Дайте парню сыграться!

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 19 августа 2017, 08:07

      Какие глубокие выводу по Пашаличу после ОДНОЙ игры. Дриусси вот в Зените отметился дублем вначеле, так местных возбудил, что они его татуированную спину в клипах снимать стали. А дальше что? Ну и, как говаривал старина Карпин.

      10
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      Рейтинг: +5444

      Приус 19 августа 2017, 07:14

      Немного не корректное сравнение, у Пашалича задачи другие, играть выше опорников и разгонять атаку. Да и времени прошло чуть.

      9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 07:01

      И даже если Пашалич заиграет,все равно трансферная компания провалена.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 19 августа 2017, 07:01

      Петкович, соглашусь, слабее Ещенко. Но еще "не вечер", может и заиграет лучше. А насчет Пашалича, по первым играм, судить пока рано. Класс у чувака чувствуется, но надо не забывать что вся команда буксует, что же спрашивать с новичка?

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