Чугайнов: «Пашалич не равноценная замена Зобнину»

Бывший игрок сборной России Игорь Чугайнов раскритиковал трансферную кампанию «Спартака». По мнению ветерана, без подписания высококлассных игроков красно-белые не смогут удержаться в чемпионской гонке.

«Ещенко даже в свои 33 лучше Петковича. Пашалич не равноценная замена Зобнину, которого команде очень не хватает. Мальчишка в прошлом сезоне был на поле одним из самых активных, успевал и в атаке, и в обороне. Сейчас «Спартаку» необходимы новички, которые позволят сделать команде шаг вперед.

Манчини приглашает качественных футболистов. Именно поэтому «Зенит» – главный фаворит чемпионата», – заявил Чугайнов.

«Спартак» после шести сыгранных матчей идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.