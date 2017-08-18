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    Нападающий «Суонси» Абрахам: «Хочу выиграть несколько трофеев и «Золотой мяч»

    Форвард «Суонси» Тэмми Абрахам поделился своими карьерными амбициями. 19-летний нападающий принадлежит «Челси», а в прошедшем сезоне Чемпионшипа забил 26 голов за «Бристоль Сити».

    «Я хотел бы выиграть несколько крупных трофеев и «Золотой мяч». Это была бы идеальная карьера. Я всегда был амбициозным.

    В этом году я тоже должен мечтать об улучшении показателей предыдущего сезона», – сказал Абрахам.

    Контракт Абрахама с «Челси» рассчитан до июня 2018 года. Его стоимость составляет 8 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    18.08.2017 22:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 19 августа 2017, 04:37

      Неплохие показатели за прошлый сезон.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 августа 2017, 01:40

      Все цело тебя поддерживаю, но похоже осуществлять свои планы, тебе придется за пределами Челси . . . а когда Челси очухается, то попытается тебя купить, но наверняка уже будет поздно или тупо Моуриньо перехватит . . .

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      Рейтинг: +2888

      absent32 18 августа 2017, 23:35

      не похож ты на того, кто выиграет золотой мяч)))

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