Нападающий «Суонси» Абрахам: «Хочу выиграть несколько трофеев и «Золотой мяч»

Форвард «Суонси» Тэмми Абрахам поделился своими карьерными амбициями. 19-летний нападающий принадлежит «Челси», а в прошедшем сезоне Чемпионшипа забил 26 голов за «Бристоль Сити».

«Я хотел бы выиграть несколько крупных трофеев и «Золотой мяч». Это была бы идеальная карьера. Я всегда был амбициозным.

В этом году я тоже должен мечтать об улучшении показателей предыдущего сезона», – сказал Абрахам.

Контракт Абрахама с «Челси» рассчитан до июня 2018 года. Его стоимость составляет 8 миллионов евро.