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  • Нападающий «Суонси» Абрахам: «Хочу выиграть несколько трофеев и «Золотой мяч»

Нападающий «Суонси» Абрахам: «Хочу выиграть несколько трофеев и «Золотой мяч»

18 августа 2017, 22:35
3

Форвард «Суонси» Тэмми Абрахам поделился своими карьерными амбициями. 19-летний нападающий принадлежит «Челси», а в прошедшем сезоне Чемпионшипа забил 26 голов за «Бристоль Сити».

«Я хотел бы выиграть несколько крупных трофеев и «Золотой мяч». Это была бы идеальная карьера. Я всегда был амбициозным.

В этом году я тоже должен мечтать об улучшении показателей предыдущего сезона», – сказал Абрахам.

Контракт Абрахама с «Челси» рассчитан до июня 2018 года. Его стоимость составляет 8 миллионов евро.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Суонси Челси Абрахам Тэмми
Комментарии (3)
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absent32
1503088518
не похож ты на того, кто выиграет золотой мяч)))
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Аристократ Олжик
1503096017
Все цело тебя поддерживаю, но похоже осуществлять свои планы, тебе придется за пределами Челси . . . а когда Челси очухается, то попытается тебя купить, но наверняка уже будет поздно или тупо Моуриньо перехватит . . .
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Romio-xxx
1503106669
Неплохие показатели за прошлый сезон.
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