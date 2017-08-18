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    Гришин: «Не надо нахваливать Головина, ведь он не феномен»

    Бывший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин поделился мнением по поводу игры полузащитника команды Александра Головина. Гришин отметил, что не нужно восхвалять игрока армейцев.

    Какой феномен? Мы раньше в 17 лет уже выступали в чемпионате СССР! Там 15 республик играло. А сейчас у нас молодым футболистом считается 25-летний парень.

    Ну, извините, во всем мире не так. Килиан Мбаппе, например, заиграл в «Монако» в 18 лет. Вот он талант. Так что не надо нахваливать Головина, – сказал Гришин.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Головин провел шесть матчей, забив два гола и сделав одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2017 21:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 августа 2017, 10:40

      Головин - игрок, стабильно показывающий добротный уровень и самое главное - желание играть и совершенствовать футбольные навыки. Поэтому он выделяется на фоне других футболистов. Не талант, конечно, но за счет громадной (конской) работоспособности, имеющихся у него технического "багажа", умения видеть поле и желания играть (а не "отбывать номер" на поле) является в настоящее время одним из лидеров не только армейцев, но и РФПЛ.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 августа 2017, 10:20

      правильное мнение.

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      Рейтинг: +979

      directorpg 19 августа 2017, 10:00

      Лучше, наверное, всех грязью поливать. "Тренеришка", ""футболишка" и т.д. и т.п.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 09:44

      у нас и такой молодой игрок с талантливой игрой как манна небесная... давно таких не было...

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      Рейтинг: +48

      САН 19 августа 2017, 09:37

      Бегает быстро, отнимает мячи грубо, очень часто создает помехи для другой команды, настырный, но порой просто бестолково бегает по полю

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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 19 августа 2017, 08:00

      Уровень РФПЛ он уже прошел!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 августа 2017, 07:57

      Он прав... Кокорин молодой, подающий надежды, а уже 25 лет... в Европе в 18 за основную команду выходят... Впрочем хвалят скорее всего у нас не за возраст, а за то что выделяется на фоне того что остальные не стремятся играть.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 19 августа 2017, 00:05

      Хвалить больше некого. Надо хоть кого-то ))

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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 19 августа 2017, 00:01

      Его( Головина) который год расхваливают все, кому не лень. На мой взгляд посредственный игрок, которого пиарят по полной программе. Значит кому-то это нужно.
      Согласен с мнением Гришина.
      Дай Бог, вырастет хороший, толковый, а главное стабильно играющий русский игрок. А пока переоцененный парень, который выглядит неплохо на фоне нашего чемпионата.

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA > Romirez_369 19 августа 2017, 07:06

      Ну игрок не посредственный ,это точно ,у него ТТД невероятно высокий
      А так там точно слишком много похвалы,просто хвалить некого ,очевидно что пока он не будущий пирло,хави и тд

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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 > RamonCSKA 21 августа 2017, 23:29

      Про ТД спорить не буду, но по картине игры в целом, нет ощущения, что смотришь на будущего плеймейкера мирового уровня. Все выше перечисленные в его годы тащили так же, а то и лучше, немного в других клубах немного других чемпионатов...

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 августа 2017, 22:20

      Тогда наш чемпионат, к сожалению, унылое говно! 2,5 посредственности бегают, а остальные...вообще говорить страшно.
      Так что ли получается?

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > SunRomeS 19 августа 2017, 07:59

      именно так... выступления в Европе показывают уровень чемпионата, про сборную вообще молчу. Уровень игры очень низкий. Поэтому кто чуть выделяется из массы начинают нахваливать.

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