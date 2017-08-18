Гришин: «Не надо нахваливать Головина, ведь он не феномен»

Головин - игрок, стабильно показывающий добротный уровень и самое главное - желание играть и совершенствовать футбольные навыки. Поэтому он выделяется на фоне других футболистов. Не талант, конечно, но за счет громадной (конской) работоспособности, имеющихся у него технического "багажа", умения видеть поле и желания играть (а не "отбывать номер" на поле) является в настоящее время одним из лидеров не только армейцев, но и РФПЛ.
Бывший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин поделился мнением по поводу игры полузащитника команды Александра Головина. Гришин отметил, что не нужно восхвалять игрока армейцев.
Какой феномен? Мы раньше в 17 лет уже выступали в чемпионате СССР! Там 15 республик играло. А сейчас у нас молодым футболистом считается 25-летний парень.
Ну, извините, во всем мире не так. Килиан Мбаппе, например, заиграл в «Монако» в 18 лет. Вот он талант. Так что не надо нахваливать Головина, – сказал Гришин.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Головин провел шесть матчей, забив два гола и сделав одну голевую передачу.