Гришин: «Не надо нахваливать Головина, ведь он не феномен»

Бывший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин поделился мнением по поводу игры полузащитника команды Александра Головина. Гришин отметил, что не нужно восхвалять игрока армейцев.

Какой феномен? Мы раньше в 17 лет уже выступали в чемпионате СССР! Там 15 республик играло. А сейчас у нас молодым футболистом считается 25-летний парень.

Ну, извините, во всем мире не так. Килиан Мбаппе, например, заиграл в «Монако» в 18 лет. Вот он талант. Так что не надо нахваливать Головина, – сказал Гришин.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Головин провел шесть матчей, забив два гола и сделав одну голевую передачу.