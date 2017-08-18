Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гришин: «Не надо нахваливать Головина, ведь он не феномен»

18 августа 2017, 21:33
15

Бывший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин поделился мнением по поводу игры полузащитника команды Александра Головина. Гришин отметил, что не нужно восхвалять игрока армейцев.

Какой феномен? Мы раньше в 17 лет уже выступали в чемпионате СССР! Там 15 республик играло. А сейчас у нас молодым футболистом считается 25-летний парень.

Ну, извините, во всем мире не так. Килиан Мбаппе, например, заиграл в «Монако» в 18 лет. Вот он талант. Так что не надо нахваливать Головина, – сказал Гришин.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Головин провел шесть матчей, забив два гола и сделав одну голевую передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр Гришин Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lester84
1503081706
Ну Головину вообще-то 21, а не 25 если что. А вообще в чем-то он прав. Головин может вырасти в добротного футболиста уровня РФПЛ. Но он явно не феномен
Ответить
SunRomeS
1503084001
Тогда наш чемпионат, к сожалению, унылое говно! 2,5 посредственности бегают, а остальные...вообще говорить страшно. Так что ли получается?
Ответить
VSt
1503090321
Хвалить больше некого. Надо хоть кого-то ))
Ответить
Аид666
1503118645
Он прав... Кокорин молодой, подающий надежды, а уже 25 лет... в Европе в 18 за основную команду выходят... Впрочем хвалят скорее всего у нас не за возраст, а за то что выделяется на фоне того что остальные не стремятся играть.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1503118855
Уровень РФПЛ он уже прошел!
Ответить
САН
1503124641
Бегает быстро, отнимает мячи грубо, очень часто создает помехи для другой команды, настырный, но порой просто бестолково бегает по полю
Ответить
84aivengo
1503125046
у нас и такой молодой игрок с талантливой игрой как манна небесная... давно таких не было...
Ответить
directorpg
1503126012
Лучше, наверное, всех грязью поливать. "Тренеришка", ""футболишка" и т.д. и т.п.
Ответить
neofizer
1503127251
правильное мнение.
Ответить
Dominator777
1503128413
Головин - игрок, стабильно показывающий добротный уровень и самое главное - желание играть и совершенствовать футбольные навыки. Поэтому он выделяется на фоне других футболистов. Не талант, конечно, но за счет громадной (конской) работоспособности, имеющихся у него технического "багажа", умения видеть поле и желания играть (а не "отбывать номер" на поле) является в настоящее время одним из лидеров не только армейцев, но и РФПЛ.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+