Билялетдинов: «Квалифицированных форвардов у «Локомотива» сейчас нет»

Бывший главный тренер молодежного состава «Локомотив» Ринат Билялетдинов считает, что в стане железнодорожников сейчас не осталось квалифицированных нападающих. Напомним, что бразилец Ари выбыл на длительный срок из-за травмы.

«Квалифицированных форвардов, способных открыться, придавить защитника и откликнуться на передачу, у «Локомотива» сейчас нет. А перевести на это амплуа Джефферсона Фарфана, Алексея Миранчука или Мацея Рыбуса очень сложно. Сразу такой навык не появляется: эти способности должны быть развиты с детства. Поэтому «Локомотив» испытывает трудности на переднем крае.

С контролем мяча в средней линии у клуба проблем нет. Но, когда нужно доставить его в штрафную, то успех может прийти только при удачном отскоке или рывке из глубины полузащитников. И добиться такого очень сложно, пока высока концентрация обороны соперника.

Особенно, если они обороняются в 10 человек, как это делали «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Рубин» и «Тосно». Первых троих красно-зеленым удалось вымотать и найти свободные зоны, а вот на «Тосно» ресурсов уже не хватило», – считает Билялетдинов.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» пройдет в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.