Агент: «Барселона» упустила свой шанс подписать Асенсио»

Футбольный агент Орасио Гаджиоли, представляющий интересы полузащитника «Реала» Марко Асенсио, рассказал об упущенных шансах «Барселоны» подписать его клиента три года назад.

«В «Барселоне» сказали, что не могут пойти на такой шаг. Они упустили свой шанс. Когда они поменяли свое мнение, то уже было поздно. Предложение «Реала» было в 20 раз лучше – и с точки зрения футбола, и с точки зрения финансов», – приводит слова Гаджиоли Bleacher Report.

Напомним, что «Барселона» отказались платить 4,5 миллиона единовременным платежом за Асенсио «Мальорке».