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    Агент: «Барселона» упустила свой шанс подписать Асенсио»

    Футбольный агент Орасио Гаджиоли, представляющий интересы полузащитника «Реала» Марко Асенсио, рассказал об упущенных шансах «Барселоны» подписать его клиента три года назад.

    «В «Барселоне» сказали, что не могут пойти на такой шаг. Они упустили свой шанс. Когда они поменяли свое мнение, то уже было поздно. Предложение «Реала» было в 20 раз лучше – и с точки зрения футбола, и с точки зрения финансов», – приводит слова Гаджиоли Bleacher Report.

    Напомним, что «Барселона» отказались платить 4,5 миллиона единовременным платежом за Асенсио «Мальорке».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 07:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 августа 2017, 07:14

      я же пишу гнать надо нынешнего президента Бартомеу, и Лапорте в президенты!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Luis Figo 18 августа 2017, 09:04

      Пускай еще поработает,)

      2
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      Рейтинг: -55

      Real. > Dgad 18 августа 2017, 13:40

      пускай еще поработает"))

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Luis Figo 18 августа 2017, 16:28

      пускай ещё поработает

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