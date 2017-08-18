Ледяхов: «У «Спартака» хромает дисциплина»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов видит несколько причин неудачного старта чемпиона страны в новом сезоне. К ним он отнес усталость после длинного прошлого сезона, а также хромающую дисциплину в команде.

«Спартак» после шести стартовых туров российской Премьер-лиги идет на девятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков.

– Что, на ваш взгляд, творится со «Спартаком»?

– Парни все эмоции оставили в прошлом сезоне. Времени на восстановление не хватило. Особенно возрастным игрокам – Глушакову, Самедову и Комбарову, которые участвовали в Кубке конфедераций. А усиления по каким-то причинам пока не произошло. Пожалуй, это главная причина стартовых неудач «Спартака».

– Есть и другая?

– Хромает игровая дисциплина. На поле многие недорабатывают. Отсюда пропущенные голы и, как следствие, потери очков. Ключевая фигура в команде – Фернандо. Его заслуга в чемпионстве «Спартака» – пятьдесят процентов, если не больше! Но сейчас бразилец явно не в оптимальном состоянии.

– Почему? У него-то был отпуск, а не Кубок конфедераций.

– Не знаю, как он проводил каникулы. Но вспоминаю, каким приехал в «Спартак» прошлым летом. Лишний вес, по полю еле-еле передвигался. Через месяц избавился от животика, набрал форму – и заблистал. Второй круг вообще отыграл на высочайшем уровне! Вот и сейчас, думаю, все повторится. К Лиге чемпионов Фернанду должен быть в порядке. И, надеюсь, уже не будет совершать таких нелепых ошибок, как в игре с «Зенитом».

– Калиниченко после матча с ЦСКА поражался: «Спартаковцы вышли с тремя опорными полузащитниками, но проиграли почти все подборы! Такое ощущение, что у ребят нет сил…»

– В дерби «Спартак» выглядел достойно. Когда повел в счете, решил сыграть на удержание и совсем чуть-чуть не дотянул до победы. ЦСКА спасло индивидуальное мастерство Головина и Витиньо. Впрочем, второй гол – несчастный случай. Что касается опорных хавбеков, то про Фернандо я уже сказал. Как только он наберет кондиции, то и «Спартак» сразу прибавит. Для Глушакова прошлый сезон стал одним из лучших в карьере. Сможет ли второй год подряд отыграть так же ярко – вопрос. Но по самоотдаче даже сейчас претензий к нему нет.