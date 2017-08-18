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    Ледяхов: «У «Спартака» хромает дисциплина»

    Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов видит несколько причин неудачного старта чемпиона страны в новом сезоне. К ним он отнес усталость после длинного прошлого сезона, а также хромающую дисциплину в команде.

    «Спартак» после шести стартовых туров российской Премьер-лиги идет на девятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков.

    – Что, на ваш взгляд, творится со «Спартаком»?

    – Парни все эмоции оставили в прошлом сезоне. Времени на восстановление не хватило. Особенно возрастным игрокам – Глушакову, Самедову и Комбарову, которые участвовали в Кубке конфедераций. А усиления по каким-то причинам пока не произошло. Пожалуй, это главная причина стартовых неудач «Спартака».

    – Есть и другая?

    – Хромает игровая дисциплина. На поле многие недорабатывают. Отсюда пропущенные голы и, как следствие, потери очков. Ключевая фигура в команде – Фернандо. Его заслуга в чемпионстве «Спартака» – пятьдесят процентов, если не больше! Но сейчас бразилец явно не в оптимальном состоянии.

    – Почему? У него-то был отпуск, а не Кубок конфедераций.

    – Не знаю, как он проводил каникулы. Но вспоминаю, каким приехал в «Спартак» прошлым летом. Лишний вес, по полю еле-еле передвигался. Через месяц избавился от животика, набрал форму – и заблистал. Второй круг вообще отыграл на высочайшем уровне! Вот и сейчас, думаю, все повторится. К Лиге чемпионов Фернанду должен быть в порядке. И, надеюсь, уже не будет совершать таких нелепых ошибок, как в игре с «Зенитом».

    – Калиниченко после матча с ЦСКА поражался: «Спартаковцы вышли с тремя опорными полузащитниками, но проиграли почти все подборы! Такое ощущение, что у ребят нет сил…»

    – В дерби «Спартак» выглядел достойно. Когда повел в счете, решил сыграть на удержание и совсем чуть-чуть не дотянул до победы. ЦСКА спасло индивидуальное мастерство Головина и Витиньо. Впрочем, второй гол – несчастный случай. Что касается опорных хавбеков, то про Фернандо я уже сказал. Как только он наберет кондиции, то и «Спартак» сразу прибавит. Для Глушакова прошлый сезон стал одним из лучших в карьере. Сможет ли второй год подряд отыграть так же ярко – вопрос. Но по самоотдаче даже сейчас претензий к нему нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2017 06:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 18 августа 2017, 13:04

      По ходу дела Зобнин и был ключевым винтиком в построении Спартака.,настоящий работяга,таких ещё поискать! Глушака вообще не узнаю,еле ползает по полю,контракт поди выторговывет, типа вы предложите мне нормальный контракт, я и бегать начну! Самому не стремно???! Очнись Денис,пока не поздно стало, и клуб не забил на тебя!! Будешь гнаться за контрактом, окажешься в Луче где-нибудь на дальнем востоке! Ты играешь ради клуба, ради ромбика, а не ради себя!!

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 18 августа 2017, 10:07

      надо отдохнуть дать прошлогодним лидерам,а то пешком ходят по полю,Глушаков нигде не успевает,Комбаров бросает бежать за игроком,Фернандо вольяжно играет слишком. Ромы Зобнина вот не хватает,в прошлом сезоне он очень большой объем работы выполнял

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 августа 2017, 09:19

      скоро хромата пройдет

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 августа 2017, 09:08

      Карерра, эту проблему решит. Спартак прибавит.

      0
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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 08:53

      Свинья - хромая утка нашего чемпионата? Оригинально-с-с-с!

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 августа 2017, 08:46

      У Спартака еще не прошла эйфория от чемпионства...надо перестать "почивать на лаврах" и начать играть как надо...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 августа 2017, 08:18

      Локомотив надо обыгрывать!

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 18 августа 2017, 07:31

      А у кого она не хромает?

      7
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 августа 2017, 07:20

      Разгильдяйская, даже временами колхозная игра всегда была присуща Спартаку.

      9
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 августа 2017, 07:03

      Фернандо, ты уже дошел до кондиции?
      До какой?
      До нужной!
      Бриллиантовая рука.

      8
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