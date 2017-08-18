Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ледяхов: «У «Спартака» хромает дисциплина»

18 августа 2017, 06:33
10

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов видит несколько причин неудачного старта чемпиона страны в новом сезоне. К ним он отнес усталость после длинного прошлого сезона, а также хромающую дисциплину в команде.

«Спартак» после шести стартовых туров российской Премьер-лиги идет на девятой строчке в турнирной таблице, имея на своем счету восемь очков.

– Что, на ваш взгляд, творится со «Спартаком»?

– Парни все эмоции оставили в прошлом сезоне. Времени на восстановление не хватило. Особенно возрастным игрокам – Глушакову, Самедову и Комбарову, которые участвовали в Кубке конфедераций. А усиления по каким-то причинам пока не произошло. Пожалуй, это главная причина стартовых неудач «Спартака».

– Есть и другая?

– Хромает игровая дисциплина. На поле многие недорабатывают. Отсюда пропущенные голы и, как следствие, потери очков. Ключевая фигура в команде – Фернандо. Его заслуга в чемпионстве «Спартака» – пятьдесят процентов, если не больше! Но сейчас бразилец явно не в оптимальном состоянии.

– Почему? У него-то был отпуск, а не Кубок конфедераций.

– Не знаю, как он проводил каникулы. Но вспоминаю, каким приехал в «Спартак» прошлым летом. Лишний вес, по полю еле-еле передвигался. Через месяц избавился от животика, набрал форму – и заблистал. Второй круг вообще отыграл на высочайшем уровне! Вот и сейчас, думаю, все повторится. К Лиге чемпионов Фернанду должен быть в порядке. И, надеюсь, уже не будет совершать таких нелепых ошибок, как в игре с «Зенитом».

– Калиниченко после матча с ЦСКА поражался: «Спартаковцы вышли с тремя опорными полузащитниками, но проиграли почти все подборы! Такое ощущение, что у ребят нет сил…»

– В дерби «Спартак» выглядел достойно. Когда повел в счете, решил сыграть на удержание и совсем чуть-чуть не дотянул до победы. ЦСКА спасло индивидуальное мастерство Головина и Витиньо. Впрочем, второй гол – несчастный случай. Что касается опорных хавбеков, то про Фернандо я уже сказал. Как только он наберет кондиции, то и «Спартак» сразу прибавит. Для Глушакова прошлый сезон стал одним из лучших в карьере. Сможет ли второй год подряд отыграть так же ярко – вопрос. Но по самоотдаче даже сейчас претензий к нему нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ледяхов Игорь
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сибирь за Спартак
1503029038
Фернандо, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной! Бриллиантовая рука.
Ответить
СШГЭС
1503030049
Разгильдяйская, даже временами колхозная игра всегда была присуща Спартаку.
Ответить
Приус
1503030666
А у кого она не хромает?
Ответить
ДАША Д
1503033523
Локомотив надо обыгрывать!
Ответить
a-rakhmatov
1503035169
У Спартака еще не прошла эйфория от чемпионства...надо перестать "почивать на лаврах" и начать играть как надо...
Ответить
paracetamol
1503035613
Свинья - хромая утка нашего чемпионата? Оригинально-с-с-с!
Ответить
Jenea83
1503036515
Карерра, эту проблему решит. Спартак прибавит.
Ответить
bolela_16
1503037148
скоро хромата пройдет
Ответить
alexivanof197
1503040026
надо отдохнуть дать прошлогодним лидерам,а то пешком ходят по полю,Глушаков нигде не успевает,Комбаров бросает бежать за игроком,Фернандо вольяжно играет слишком. Ромы Зобнина вот не хватает,в прошлом сезоне он очень большой объем работы выполнял
Ответить
√монегаск√
1503050669
По ходу дела Зобнин и был ключевым винтиком в построении Спартака.,настоящий работяга,таких ещё поискать! Глушака вообще не узнаю,еле ползает по полю,контракт поди выторговывет, типа вы предложите мне нормальный контракт, я и бегать начну! Самому не стремно???! Очнись Денис,пока не поздно стало, и клуб не забил на тебя!! Будешь гнаться за контрактом, окажешься в Луче где-нибудь на дальнем востоке! Ты играешь ради клуба, ради ромбика, а не ради себя!!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+