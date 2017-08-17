Надсон вновь будет выступать за «Крылья Советов»

«Крылья Советов» сообщили о возвращении в команду защитника Жозе Надсона. Бразилец в предсезонный период был вне команды по семейным обстоятельствам.

«Завтра наша команда отправится на выездной матч в Тюмень. Сегодня самарцы провели тренировочное занятие. В расположение «Крыльев Советов» прибыл бразильский защитник Жозе Надсон, выступавший за нашу команду с 2013 года. Жозе по семейным обстоятельствам пропустил предсезонные сборы и поэтому смог присоединиться к «Крыльям» только сейчас, после решения всех бытовых и деловых вопросов.

Сейчас Жозе Надсон занимается в двухразовом режиме: в общей группе и выполняет индивидуальные упражнения», – говорится в заявлении клуба.

В активе Надсона в общей сложности 90 матчей за самарский клуб во всех турнирах.