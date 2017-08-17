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    Надсон вновь будет выступать за «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» сообщили о возвращении в команду защитника Жозе Надсона. Бразилец в предсезонный период был вне команды по семейным обстоятельствам.

    «Завтра наша команда отправится на выездной матч в Тюмень. Сегодня самарцы провели тренировочное занятие. В расположение «Крыльев Советов» прибыл бразильский защитник Жозе Надсон, выступавший за нашу команду с 2013 года. Жозе по семейным обстоятельствам пропустил предсезонные сборы и поэтому смог присоединиться к «Крыльям» только сейчас, после решения всех бытовых и деловых вопросов.

    Сейчас Жозе Надсон занимается в двухразовом режиме: в общей группе и выполняет индивидуальные упражнения», – говорится в заявлении клуба.

    В активе Надсона в общей сложности 90 матчей за самарский клуб во всех турнирах.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    17.08.2017 16:59
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