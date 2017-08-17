Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА не может договориться с «Уфой» о трансфере Стоцкого

17 августа 2017, 10:55
5

Телевизионный комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров ЦСКА с представителями «Уфы» относительно перехода полузащитника этой команды Дмитрия Стоцкого.

«Возможно, в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов ЦСКА наконец проявит себя на трансферном рынке. Очевидно, что ЦСКА не хватает нападающего, так что, возможно, клуб изыщет средства на усиление атаки.

Я писал об интересе ЦСКА к игрокам из Бразилии, но московский клуб не выдержал финансовой конкуренции с европейскими топ-клубами. Переплачивать ЦСКА ни за кого не хочет.

Так, московский клуб давно ведет разговор с «Уфой» на тему трансфера Дмитрия Стоцкого, который хорошо знаком Виктору Гончаренко. Компромисса в этом вопросе стороны не нашли.

ЦСКА Стоцкий бы пригодился, но вряд ли бы кардинально преобразил игру, а вот для «Уфы» Дмитрий действительно ценен. Интерес ЦСКА у Стоцкому все еще сохраняется, но все упирается в деньги», – сказал Арустамян.

В текущем сезоне Стоцкий провел пять матчей в рамках российской Премьер-лиги, трижды отдав результативные передачи в них.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Уфа Стоцкий Дмитрий Арустамян Нобель
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аид666
1502957008
Нападающий нужен, способный зацепиться за мяч и не разбазаривать моменты.
Ответить
lek!
1502957551
Не плохой показатель в 5 матчах.
Ответить
cska-62
1502959466
Стоцкий - неплохой хав, но я очень сомневаюсь, что он ценнее Натхо, которому место в основе достаётся через раз. Опять российский паспорт? В нём дело? Так это для РФПЛ, в европейских кубках нет никакого лимита. Да и молодёжь у ЦСКА хорошая в средней линии, а Стоцкому уже 27 лет!
Ответить
Igor Belousov
1502960282
зачем он нужен
Ответить
fanchik
1502967159
Стоцкий универсальный по амплуа, отсюда и спрос.Он может сыграть по обороне(играл защитника),может активно помочь по атаке(есть голы в его активе),может усердно поработать в средней линии,27 лет самый" сок"для возраста футболиста.В цска он точно ни чего бы не испортил а в не которых ситуациях и помог бы
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
3
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+