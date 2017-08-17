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    ЦСКА не может договориться с «Уфой» о трансфере Стоцкого

    Телевизионный комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров ЦСКА с представителями «Уфы» относительно перехода полузащитника этой команды Дмитрия Стоцкого.

    «Возможно, в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов ЦСКА наконец проявит себя на трансферном рынке. Очевидно, что ЦСКА не хватает нападающего, так что, возможно, клуб изыщет средства на усиление атаки.

    Я писал об интересе ЦСКА к игрокам из Бразилии, но московский клуб не выдержал финансовой конкуренции с европейскими топ-клубами. Переплачивать ЦСКА ни за кого не хочет.

    Так, московский клуб давно ведет разговор с «Уфой» на тему трансфера Дмитрия Стоцкого, который хорошо знаком Виктору Гончаренко. Компромисса в этом вопросе стороны не нашли.

    ЦСКА Стоцкий бы пригодился, но вряд ли бы кардинально преобразил игру, а вот для «Уфы» Дмитрий действительно ценен. Интерес ЦСКА у Стоцкому все еще сохраняется, но все упирается в деньги», – сказал Арустамян.

    В текущем сезоне Стоцкий провел пять матчей в рамках российской Премьер-лиги, трижды отдав результативные передачи в них.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.08.2017 10:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 17 августа 2017, 13:52

      Стоцкий универсальный по амплуа, отсюда и спрос.Он может сыграть по обороне(играл защитника),может активно помочь по атаке(есть голы в его активе),может усердно поработать в средней линии,27 лет самый" сок"для возраста футболиста.В цска он точно ни чего бы не испортил а в не которых ситуациях и помог бы

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 августа 2017, 11:58

      зачем он нужен

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 августа 2017, 11:44

      Стоцкий - неплохой хав, но я очень сомневаюсь, что он ценнее Натхо, которому место в основе достаётся через раз. Опять российский паспорт? В нём дело? Так это для РФПЛ, в европейских кубках нет никакого лимита. Да и молодёжь у ЦСКА хорошая в средней линии, а Стоцкому уже 27 лет!

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      Рейтинг: +1894

      lek! 17 августа 2017, 11:12

      Не плохой показатель в 5 матчах.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 августа 2017, 11:03

      Нападающий нужен, способный зацепиться за мяч и не разбазаривать моменты.

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