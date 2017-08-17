ЦСКА не может договориться с «Уфой» о трансфере Стоцкого

Телевизионный комментатор Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров ЦСКА с представителями «Уфы» относительно перехода полузащитника этой команды Дмитрия Стоцкого.

«Возможно, в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов ЦСКА наконец проявит себя на трансферном рынке. Очевидно, что ЦСКА не хватает нападающего, так что, возможно, клуб изыщет средства на усиление атаки.

Я писал об интересе ЦСКА к игрокам из Бразилии, но московский клуб не выдержал финансовой конкуренции с европейскими топ-клубами. Переплачивать ЦСКА ни за кого не хочет.

Так, московский клуб давно ведет разговор с «Уфой» на тему трансфера Дмитрия Стоцкого, который хорошо знаком Виктору Гончаренко. Компромисса в этом вопросе стороны не нашли.

ЦСКА Стоцкий бы пригодился, но вряд ли бы кардинально преобразил игру, а вот для «Уфы» Дмитрий действительно ценен. Интерес ЦСКА у Стоцкому все еще сохраняется, но все упирается в деньги», – сказал Арустамян.

В текущем сезоне Стоцкий провел пять матчей в рамках российской Премьер-лиги, трижды отдав результативные передачи в них.