Яновский просит ЦСКА не расслабляться перед ответной встречей с «Янг Бойз»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Яновский считает, что столичный клуб добился хорошего задела в первой встрече с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов. При этом экс-футболист уверен, что не стоит расслабляться перед ответной встречей, так как соперник уже показал свою волю к победе в противостоянии с киевским «Динамо» в предыдущем раунде турнира.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» – ЦСКА закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в среду, 23 августа.

«Победа на выезде со счетом 1:0 – хороший задел перед ответной игрой. В первом тайме ЦСКА показывал качественный футбол, но уже после перерыва игроки стали уставать, ведь практически тот же состав выступал в дерби со «Спартаком». Тем не менее опыт позволил армейцам добиться своего.

С другой стороны, мы увидели, что и в составе «Янг Бойз» много квалифицированных игроков, способных доставить проблемы обороне красно-синих. В этой паре еще не все решено. Понятно, что на стороне ЦСКА опыт выступлений в Лиге чемпионов, но давайте вспомним, как «Янг Бойз» выбил из турнира киевское «Динамо». Швейцарцы также уступили в первой игре со счетом 1:3, но смогли переломить ход борьбы в ответной встрече (2:0). Поэтому армейцам стоит очень серьезно настроиться на второй матч.

Во втором тайме Игорь Акинфеев фантастическим образом парировал удар под перекладину с близкого расстояния. А это был стопроцентный голевой момент. Также он еще несколько раз здорово выручил свою команду. Безусловно, Игорь – лидер коллектива, капитан. Его вклад в успехи ЦСКА последних лет очень высок. Поэтому я никогда не обращал внимание на его неудачную серию игр в Лиге чемпионов», – заявил Яновский.

Напомним, что до нынешнего сезона Игорь Акинфеев пропускал голы в 43 матчах Лиги чемпионов подряд, включая квалификацию.