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    Партнеры поддержали игрока «Янг Бойза», забившего автогол в матче с ЦСКА

    Футболисты швейцарского «Янг Бойза» Леонардо Бертоне и Стив фон Берген высказали слова поддержки в адрес защитника команды Касима Нуху, который забил гол в свои ворота в рамках первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1).

    Бертоне: «Касим провел прекрасный матч. Это мы ему обязательно скажем. Без ошибок в футболе никуда. Мы поможем Нуху оправиться от такой неудачи», – цитирует полузащитника srf.ch.

    Фон Берген: «Сейчас Касиму очень больно. Моральное состояние явно не в лучшем виде. Однако от нас он получит максимальную поддержку».

    Добавим, что ответный матч между командами состоится 23 августа в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 12:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 21 августа 2017, 10:30

      От нас он уже получил максимальную поддержку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 16 августа 2017, 15:03

      Красиво забил

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 16 августа 2017, 14:52

      Игрок вообще не виноват - эпизод то заурядный, часто так назад скидывают, и именно ошибка вратаря привела к голу.

      1
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      Рейтинг: +194

      Klodus 16 августа 2017, 14:31

      Защитнику поможем, а вот вратаря отмудохаем )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 16 августа 2017, 13:50

      Главное что победа ЦСКА!в копилку в таблицу !!!

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 августа 2017, 12:42

      Даже Васин на такое не способен. Зря я считал его говном, есть люди похуже его.

      7
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > BRO_football 16 августа 2017, 18:07

      Васин в этом же матче по своим воротам бил... Благо Акинфеев поймал... Видимо уже ждет от него подвоха...

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 16 августа 2017, 12:34

      Продолжай дальше, у них нападение настолько плох что придется самим забить

      -1
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