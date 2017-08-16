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  • Партнеры поддержали игрока «Янг Бойза», забившего автогол в матче с ЦСКА

Партнеры поддержали игрока «Янг Бойза», забившего автогол в матче с ЦСКА

16 августа 2017, 12:23
8

Футболисты швейцарского «Янг Бойза» Леонардо Бертоне и Стив фон Берген высказали слова поддержки в адрес защитника команды Касима Нуху, который забил гол в свои ворота в рамках первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1).

Бертоне: «Касим провел прекрасный матч. Это мы ему обязательно скажем. Без ошибок в футболе никуда. Мы поможем Нуху оправиться от такой неудачи», – цитирует полузащитника srf.ch.

Фон Берген: «Сейчас Касиму очень больно. Моральное состояние явно не в лучшем виде. Однако от нас он получит максимальную поддержку».

Добавим, что ответный матч между командами состоится 23 августа в Москве.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Янг Бойз ЦСКА
Комментарии (8)
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Kazak ne China
1502876066
Продолжай дальше, у них нападение настолько плох что придется самим забить
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BRO_football
1502876547
Даже Васин на такое не способен. Зря я считал его говном, есть люди похуже его.
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Серёга-Динамовец
1502880624
Главное что победа ЦСКА!в копилку в таблицу !!!
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Klodus
1502883111
Защитнику поможем, а вот вратаря отмудохаем )
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Pangolin
1502884364
Игрок вообще не виноват - эпизод то заурядный, часто так назад скидывают, и именно ошибка вратаря привела к голу.
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Большой Медведь
1502885016
Красиво забил
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Deniskl
1503300640
От нас он уже получил максимальную поддержку...
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