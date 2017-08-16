Партнеры поддержали игрока «Янг Бойза», забившего автогол в матче с ЦСКА

Футболисты швейцарского «Янг Бойза» Леонардо Бертоне и Стив фон Берген высказали слова поддержки в адрес защитника команды Касима Нуху, который забил гол в свои ворота в рамках первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1).

Бертоне: «Касим провел прекрасный матч. Это мы ему обязательно скажем. Без ошибок в футболе никуда. Мы поможем Нуху оправиться от такой неудачи», – цитирует полузащитника srf.ch.

Фон Берген: «Сейчас Касиму очень больно. Моральное состояние явно не в лучшем виде. Однако от нас он получит максимальную поддержку».

Добавим, что ответный матч между командами состоится 23 августа в Москве.