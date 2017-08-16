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Сенников считает, что у Дзюбы еще есть шанс в «Зените»

16 августа 2017, 09:56
3

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников положительно отозвался о шансах Артема Дзюбы остаться в составе «Зенита». По его мнению, нападающему лишь нужно настроиться на конкуренцию, а также воспользоваться предоставленным шансом.

В текущем сезоне Артем пять раз выходил на поле в рамках российской Премьер-лиги, но результативными действиями отметиться не смог.

– Кокорин-то зафеерил, но вот потерял место в основе Дзюба. Надолго?

– Все зависит от него самого. Если Дзюба способен конкурировать, то ничего для него не потеряно. В «Зените» сейчас много сильных игроков, которые не проходят в основной состав: это и Полоз, и Нобоа, и Жирков. Шанс есть у каждого: регулярно доказывай на тренировках и в матчах, что достоин этого, – и будешь играть. Кузяев же регулярно выходит на поле, а ведь никто не думал, что он станет в «Зените» основным.

– Есть мнение, что Дзюба не подходит под систему игры Манчини.

– Это неправда. Я думаю, «Зениту» подходит такой нападающий, который забивает. Если бы Дзюба показывал высокую результативность, то сейчас играл бы. У кого не получается попадать в основу, могут для сохранения уровня своей карьеры из «Зенита» уходить. Вот Хави Гарсия, Жулиано, Эрнани, Рязанцев, Юсупов ушли – и правильно сделали.

– Почему «Локомотив» проиграл «Тосно» – 0:2?

– У «Тосно» неплохая команда. Конечно, рикошет в эпизоде с первым голом переломил ход игры, и «Локомотиву» трудно было что-то изменить. Тем не менее железнодорожники старались и имели шансы сравнять счет, однако не хватило реализации. В следующем туре между «Локомотивом» и «Спартаком» будет бескомпромиссная борьба, так как обоим надо побеждать после поражений.

– Вы сказали, что «Локомотив» поборется за чемпионство. Действительно верите в это?

– А почему нет? Я думаю, у команды есть все силы для этого. Только вот нужен еще забивной нападающий. И он был бы нужен, даже если бы у Ари не было травмы.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Локомотив Сенников Дмитрий Дзюба Артем Ари
Комментарии (3)
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С-Пб on-line
1502868332
Не хочется верить, что у него здесь шансы есть
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Аид666
1502870678
он же за трофеями пришел... поэтому будет на лавке их ждать... а вообще после высказываний про жирнопузых болельщиков игрочишка совсем потерялся...
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zico2205
1502886758
Наш Буратино уже к лавке привыкает...С аргентинцами ему даже не стоит тягаться...Кокоша вовремя понял ,Что Манчини церемониться не будет- или в дубль или в аренду...А до "дерева" это вряд ли дойдет...Да и он всю энергию выплескивает журналистам...На игру сил не остается....
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