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Булыкин: «Сейчас «Ростов» играет на багаже Бердыева»

15 августа 2017, 22:24
36

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин попытался проанализировать неожиданно успешный старт в РФПЛ «Ростова». Напомним, южане после шести туров идут на втором месте в таблице.

– Можно ли назвать успех «Ростова» неким феноменом?

– В первую очередь это успех Курбана Бердыева, который сумел подобрать правильных футболистов, объяснить им требования и наладить игру в защите, а когда футболисты чувствуют уверенность за оборону, они могут и хорошо атаковать, поэтому здесь есть баланс, между опытными футболистами и молодыми, и этот баланс был хорошо отрегулирован и поэтому команда достигает больших успехов.

– Многие считали, что раз ушли лидеры коллектива Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, и др, то команда развалиться. Но результат оказался неожиданным. Рука тренера здесь сыграла какую-то роль?

– Игра «Ростова» была отлажена давно, и все приходящие футболисты знают требования, легче вливаются в коллектив, и многое зависит от защитников и полузащитников. Нападающие – это все-таки наконечник копья, не даром говориться: «Скажи мне какая у тебя полузащита, я скажу тебе какая у тебя команда…». В этом плане основные игроки «Ростова», которые были лидерами и на поле, и в раздевалки – остались, и им удалось сохранить микроклимат в команде.

– Сколько «Ростов» продержится на верху, или же все это до первого серьезного соперника?

– Все зависит от футболистов, от тренера. Если начнутся травмы, или какие-то конфликты и недопонимания между игроками. Самое главное команде надо сохранить тех опытных футболистов, которые остались в команде.

– Кто на ваш взгляд лидер команды?

– Тимофей Калачев думаю. Александр Гацкан, Сергей Паршивлюк, Владимир Дядюн – это хорошие опытные футболисты. Ну и плюс Леонид Кучук отличный специалист. Кириченко тоже хороший специалист, мы с ним вместе учились получали тренерскую лицензию в высшей школе тренеров. Считаю, что из него вырастет очень хороший специалист. Но на данный момент они играют на бердыевском багаже опыта.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Булыкин Дмитрий
Комментарии (36)
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Serjoga
1502826184
О каком багаже Бердыева идет речь, если осталось в команде 5 человек из прежнего состава? Бердыеву, конечно, спасибо за сезон, но он заключал так контракты с футболистами, что они даром уходили из Ростова (в основном) за ним следом! Таким образом он развалил Рубин, и мог развалить Ростов! Но Ростов остался на плаву и не развалился! Удачи мужикам!
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Небесная
1502828279
Так там багажа-то почти не осталось, ручная кладь.
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zico2205
1502831557
Уж Булыкин- точно не эксперт....Как раз и остались МУЖИКИ- Гацкан,Калачев,Байрамян ....Это старожилы Ростова и они, а не Ерохин были лидерами..Также очень рад за Миху Мевлю- он становится лучшим защитником РФПЛ....Конечно очень жаль,что ушли Полоз и Сесар Навас....А остальные- уж извините - перебежчики.... И вот увидите- Ростов будет выше Рубина !!! Да,заслуга Бердыева конечно есть в становлении команды и приобретения международного опыта- но никакого багажа он не оставил....Наоборот- Рубин с Зенитом решили просто обескровить команду и все для этого сделали...А теперь что??? Оба бывшие вратаря Ростова- крепко сидят на лавочке...Полоз выходит на 5 минут, Нобоа- вообще глубоко сидит...В Рубине пока что, вообще не видно никакой игры....Грустно , что такую команду развалили...
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mialkov
1502831653
Багаж!? Бердыев оставил Ростов абсолютно раздетым и брошенным на растерзание... Хвала тренеру и игрокам Ростова за смелость и желание играть! Удачи и везения!
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Приус
1502850890
Модное слово БАГАЖ долго будут мусолить бесчисленные эксперты. Что скажут, интересно, через несколько туров о багаже Григоряна в Анжи?
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Сибирь за Спартак
1502854683
Рано перед сезоном начали Ростов хоронить. Кучук со своей бандой еще попьет кровушки фаворитам.
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Одинокий волк Маквейд
1502855891
Булыкин анализирует совсем без багажа. Почему не тренируешь пацанов, коль лицензию получил, аналитик?
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Щирый Пищевик
1502860456
А у Булыкина моск есть,или только лицензия физрука????
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vgarakh
1502869390
При чем здесь Бердыев? Совершенно новая команда и и новый тренер. Эксперт какой-то тряпочный.
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balaton78
1502870355
Что за бред? Какой багаж Бердыева? Ничего что людей почти не осталось...Новая команда!
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