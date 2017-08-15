Булыкин: «Сейчас «Ростов» играет на багаже Бердыева»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин попытался проанализировать неожиданно успешный старт в РФПЛ «Ростова». Напомним, южане после шести туров идут на втором месте в таблице.

– Можно ли назвать успех «Ростова» неким феноменом?

– В первую очередь это успех Курбана Бердыева, который сумел подобрать правильных футболистов, объяснить им требования и наладить игру в защите, а когда футболисты чувствуют уверенность за оборону, они могут и хорошо атаковать, поэтому здесь есть баланс, между опытными футболистами и молодыми, и этот баланс был хорошо отрегулирован и поэтому команда достигает больших успехов.

– Многие считали, что раз ушли лидеры коллектива Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, и др, то команда развалиться. Но результат оказался неожиданным. Рука тренера здесь сыграла какую-то роль?

– Игра «Ростова» была отлажена давно, и все приходящие футболисты знают требования, легче вливаются в коллектив, и многое зависит от защитников и полузащитников. Нападающие – это все-таки наконечник копья, не даром говориться: «Скажи мне какая у тебя полузащита, я скажу тебе какая у тебя команда…». В этом плане основные игроки «Ростова», которые были лидерами и на поле, и в раздевалки – остались, и им удалось сохранить микроклимат в команде.

– Сколько «Ростов» продержится на верху, или же все это до первого серьезного соперника?

– Все зависит от футболистов, от тренера. Если начнутся травмы, или какие-то конфликты и недопонимания между игроками. Самое главное команде надо сохранить тех опытных футболистов, которые остались в команде.

– Кто на ваш взгляд лидер команды?

– Тимофей Калачев думаю. Александр Гацкан, Сергей Паршивлюк, Владимир Дядюн – это хорошие опытные футболисты. Ну и плюс Леонид Кучук отличный специалист. Кириченко тоже хороший специалист, мы с ним вместе учились получали тренерскую лицензию в высшей школе тренеров. Считаю, что из него вырастет очень хороший специалист. Но на данный момент они играют на бердыевском багаже опыта.