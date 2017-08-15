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    Булыкин: «Сейчас «Ростов» играет на багаже Бердыева»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин попытался проанализировать неожиданно успешный старт в РФПЛ «Ростова». Напомним, южане после шести туров идут на втором месте в таблице.

    – Можно ли назвать успех «Ростова» неким феноменом?

    – В первую очередь это успех Курбана Бердыева, который сумел подобрать правильных футболистов, объяснить им требования и наладить игру в защите, а когда футболисты чувствуют уверенность за оборону, они могут и хорошо атаковать, поэтому здесь есть баланс, между опытными футболистами и молодыми, и этот баланс был хорошо отрегулирован и поэтому команда достигает больших успехов.

    – Многие считали, что раз ушли лидеры коллектива Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, и др, то команда развалиться. Но результат оказался неожиданным. Рука тренера здесь сыграла какую-то роль?

    – Игра «Ростова» была отлажена давно, и все приходящие футболисты знают требования, легче вливаются в коллектив, и многое зависит от защитников и полузащитников. Нападающие – это все-таки наконечник копья, не даром говориться: «Скажи мне какая у тебя полузащита, я скажу тебе какая у тебя команда…». В этом плане основные игроки «Ростова», которые были лидерами и на поле, и в раздевалки – остались, и им удалось сохранить микроклимат в команде.

    – Сколько «Ростов» продержится на верху, или же все это до первого серьезного соперника?

    – Все зависит от футболистов, от тренера. Если начнутся травмы, или какие-то конфликты и недопонимания между игроками. Самое главное команде надо сохранить тех опытных футболистов, которые остались в команде.

    – Кто на ваш взгляд лидер команды?

    – Тимофей Калачев думаю. Александр Гацкан, Сергей Паршивлюк, Владимир Дядюн – это хорошие опытные футболисты. Ну и плюс Леонид Кучук отличный специалист. Кириченко тоже хороший специалист, мы с ним вместе учились получали тренерскую лицензию в высшей школе тренеров. Считаю, что из него вырастет очень хороший специалист. Но на данный момент они играют на бердыевском багаже опыта.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.08.2017 22:24
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 18 августа 2017, 12:25

      А в багаже -3 человека..

      0
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      Рейтинг: +104

      M.B. 16 августа 2017, 13:09

      Дебил.
      Аналитик хренов.
      Посчитай, сколько игроков осталось от прошлогоднего состава и сколько новых.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > M.B. 16 августа 2017, 15:37

      Ты самокритичен. Неужели всю статью осилил и понял о чем Булыкин сказал?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 августа 2017, 12:23

      А киевское Динамо на багаже Лобановского еще скажи. Таких экспертов еще поискать надо однако..
      Мнение бабушки в сбербанке я думаю будет объективней.

      7
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    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 16 августа 2017, 10:59

      Что за бред? Какой багаж Бердыева? Ничего что людей почти не осталось...Новая команда!

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 августа 2017, 10:43

      При чем здесь Бердыев? Совершенно новая команда и и новый тренер. Эксперт какой-то тряпочный.

      9
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      ...
      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > vgarakh 17 августа 2017, 10:58

      Гавённый.

      8
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 августа 2017, 08:37

      Эксперт-самозванец!

      4
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > Ще Гевара 17 августа 2017, 11:04

      он болен.

      7
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      Рейтинг: +200

      Щирый Пищевик 16 августа 2017, 08:14

      А у Булыкина моск есть,или только лицензия физрука????

      3
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > Щирый Пищевик 17 августа 2017, 10:59

      Моска нет и небыло.

      7
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 16 августа 2017, 07:38

      Там от Бердыева игроков не осталось.

      7
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > Дядя Серёжа 17 августа 2017, 10:59

      всёж таки трое остались.

      7
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      Рейтинг: +2336

      den161 16 августа 2017, 07:33

      Багаж слишком громко, и ручной кладью то не назовешь!!!))))) прежней команды нет! А калач и Гацкан морально и психологически сплочают команду, багаж..... хааааааа!!!

      9
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 > den161 16 августа 2017, 10:48

      Пока есть Калач и Гацкан,останется дух победителя Баварии! Привитый Бердыевым!

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 > АЛЕКС 58 16 августа 2017, 13:45

      Ну тогда Зенит тоже на багаже бердыевском играет? ведь там ерохин, полоз, терентьев нобоа....

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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 > den161 16 августа 2017, 15:50

      Полоз скамейку полирует!

      0
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > АЛЕКС 58 17 августа 2017, 11:00

      Такова жисть,или деньги или играть.

      8
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > 17 августа 2017, 11:00

      Во дурак!!!

      8
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > 17 августа 2017, 11:01

      Бредит болезный.

      8
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 06:58

      Булыкин анализирует совсем без багажа. Почему не тренируешь пацанов, коль лицензию получил, аналитик?

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