Спортивный директор «Янг Бойза»: «В Украине было такое: едешь в автобусе на матч, а по улицам ходят люди в военной форме»

Спортивный директор «Янг Бойза» Фреди Бикель рассказал о матчах клуба в постсоветских странах.

Напомним, швейцарская команда два года подряд выбивала из розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов украинские клубы – «Шахтер» и киевское «Динамо».

«Янг Бойз» является соперником ЦСКА по 4-му квалификационному раунду главного еврокубка.

− Вам так часто приходится бывать в бывших союзных республиках?

− Да. Можно уже писать туристическую книгу о наших поездках по бывшему СССР. Мы были в Молдавии, где играли с кишиневским «Зимбру», летали в далекие Азербайджан и Казахстан на матчи с «Карабахом» и «Астаной», два последних года подряд в Лиге чемпионов жребий отправлял нас в Украину на «Шахтер» и «Динамо» Киев. Теперь вот Россия.

− Вам не нравится бывать в таких странах?

− Лично мне все равно куда лететь. Но я же не играю в футбол. А вот ребятам тяжело. Дальние дороги и перелеты сказываются на их физическом состоянии. Плюс акклиматизация, разница во времени. Все это сказывается на игре.

− Вы как человек из одной из самых благополучных стран мира часто удивлялись тому, что вы видели в этих странах?

− В Молдавии назначили дополнительное время и серию пенальти, но организаторы не думали, что будет овертайм, и его провели почти в темноте. А в Казахстане играли на ужасном синтетическом поле. Наши игроки делают подкат, а колено уже все разодрано и в крови. У нас на таких полях даже любители не играют. Удивили меня и мусульманские обычаи с зарезанными баранами и закапыванием их крови. В Украине было такое: едешь в автобусе на матч, а по улицам ходят люди в военной форме. У нас всего такого, конечно, нет.

Полностью интервью с Бикелем можно прочитать здесь.