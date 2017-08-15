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    Спортивный директор «Янг Бойза»: «В Украине было такое: едешь в автобусе на матч, а по улицам ходят люди в военной форме»

    Спортивный директор «Янг Бойза» Фреди Бикель рассказал о матчах клуба в постсоветских странах.

    Напомним, швейцарская команда два года подряд выбивала из розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов украинские клубы – «Шахтер» и киевское «Динамо».

    «Янг Бойз» является соперником ЦСКА по 4-му квалификационному раунду главного еврокубка.

    − Вам так часто приходится бывать в бывших союзных республиках?

    − Да. Можно уже писать туристическую книгу о наших поездках по бывшему СССР. Мы были в Молдавии, где играли с кишиневским «Зимбру», летали в далекие Азербайджан и Казахстан на матчи с «Карабахом» и «Астаной», два последних года подряд в Лиге чемпионов жребий отправлял нас в Украину на «Шахтер» и «Динамо» Киев. Теперь вот Россия.

    − Вам не нравится бывать в таких странах?

    − Лично мне все равно куда лететь. Но я же не играю в футбол. А вот ребятам тяжело. Дальние дороги и перелеты сказываются на их физическом состоянии. Плюс акклиматизация, разница во времени. Все это сказывается на игре.

    − Вы как человек из одной из самых благополучных стран мира часто удивлялись тому, что вы видели в этих странах?

    − В Молдавии назначили дополнительное время и серию пенальти, но организаторы не думали, что будет овертайм, и его провели почти в темноте. А в Казахстане играли на ужасном синтетическом поле. Наши игроки делают подкат, а колено уже все разодрано и в крови. У нас на таких полях даже любители не играют. Удивили меня и мусульманские обычаи с зарезанными баранами и закапыванием их крови. В Украине было такое: едешь в автобусе на матч, а по улицам ходят люди в военной форме. У нас всего такого, конечно, нет.

    Полностью интервью с Бикелем можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 12:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 августа 2017, 16:39

      Готовься Бикель к более лучшему : баня , водка , гармонь и лосось ... ! )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 15 августа 2017, 13:11

      Последняе - давно известное!!

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