Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА сыграет с «Янг Бойзом» в Лиге чемпионов

    Во вторник, 15 августа, столичный ЦСКА проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойза» в Швейцарии. Армейцам осталось сделать лишь шаг для попадания в групповой этап турнира, который кажется вполне преодолимым.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Янг Бойз» – ЦСКА. Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2017 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17746

      paracetamol 16 августа 2017, 00:15

      Игра была равна...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 15 августа 2017, 23:51

      Надеюсь все таки подпишут нового напа )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 15 августа 2017, 23:36

      РЖУ-НИ-Магу!!!!!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      martin gore 15 августа 2017, 23:28

      если швецары забьют сейчас, то это по делу. я плачу(рыдаю) глядя на игру цска.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +761

      martin gore > martin gore 15 августа 2017, 23:37

      и они таки забили!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 августа 2017, 23:04

      Да будет Гол!
      Эх ,вы кони ,мои,кони- доколе мучатся будете?
      Пора уж...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 15 августа 2017, 23:03

      Если Игорян сыграет на ноль...откупорю бутылочку Баккарди)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 > Cubinec1989 15 августа 2017, 23:23

      Как потащил!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 15 августа 2017, 23:00

      Янг Бойз не склоняется)))Афффтар красапет!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 15 августа 2017, 22:19

      Че то грубовато ЦСКА играет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5853

      AtticusFinch 15 августа 2017, 21:45

      Матч-Тв даже выход на поле не показывает - за.бали уже со своей рекламой!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > AtticusFinch 15 августа 2017, 22:22

      не ты один возмущен этим,плюс сложный первый таим для армейцев,
      надо бы забивать....
      вообщем тревожно как то...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > alex1951 15 августа 2017, 22:35

      Ты точно ему адресовал это сообщение?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Hasanino 15 августа 2017, 21:15

      Удачи
      Очень нужен второй клуб в ЛЧ!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11