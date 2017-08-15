ЦСКА сыграет с «Янг Бойзом» в Лиге чемпионов

Во вторник, 15 августа, столичный ЦСКА проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Янг Бойза» в Швейцарии. Армейцам осталось сделать лишь шаг для попадания в групповой этап турнира, который кажется вполне преодолимым.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Янг Бойз» – ЦСКА. Начало в 21:45, не пропустите!

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