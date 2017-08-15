Мхитарян удивлен, что «Челси» продал Матича

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отметил трансферную работу, которую проделал его клуб этим летом. Стоит отметить, что «МЮ» уже оформил сделки по покупке защитника Виктора Линделефа, полузащитника Неманьи Матича и форварда Ромелу Лукаку.

«Я бы отметил не только Матича, но и Линделефа с Лукаку. Все они очень хорошие игроки. Матич выполняет на поле просто огромный объем работы, он борется за каждый мяч.

Лукаку хорош в своей сфере – он уже забивает свои голы, а у Линделефа еще будет время себя проявить. Это три хороших трансфера, которые помогут команде в этом сезоне.

Честно говоря, я вообще был удивлен тем, что «Челси» продал Матича. Вместе с тем, очень рад, что так произошло», – заявил Мхитарян.

Напомним, что Матич был признан лучшим игроком матча первого тура английской Премьер-лини, в котором «МЮ» обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:0.