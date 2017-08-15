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    Мхитарян удивлен, что «Челси» продал Матича

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отметил трансферную работу, которую проделал его клуб этим летом. Стоит отметить, что «МЮ» уже оформил сделки по покупке защитника Виктора Линделефа, полузащитника Неманьи Матича и форварда Ромелу Лукаку.

    «Я бы отметил не только Матича, но и Линделефа с Лукаку. Все они очень хорошие игроки. Матич выполняет на поле просто огромный объем работы, он борется за каждый мяч.

    Лукаку хорош в своей сфере – он уже забивает свои голы, а у Линделефа еще будет время себя проявить. Это три хороших трансфера, которые помогут команде в этом сезоне.

    Честно говоря, я вообще был удивлен тем, что «Челси» продал Матича. Вместе с тем, очень рад, что так произошло», – заявил Мхитарян.

    Напомним, что Матич был признан лучшим игроком матча первого тура английской Премьер-лини, в котором «МЮ» обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:0.

    Источник: Daily Mail

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    15.08.2017 08:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 15 августа 2017, 12:22

      лукаку для нас не потеря. всех купить не возможно. уверен мората будет точно не хуже, а скорее лучше.

      0
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 15 августа 2017, 12:20

      спокойно. ничего просто так челси (читай абрамович) не делает. незаменимых нет. матич может был не плох но не ах... бывал и бывает не стабилен. то что хорошо сыграл в первой игре ничего удивительного - простая мотивация что должен был показать что не зря его купили.

      -1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 15 августа 2017, 12:02

      Да, Абрамович совершил ошибку. Потерял и Матича и Лукаку. Ведь все ждали его перехода в Челси

      1
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      Рейтинг: +95

      demir301 15 августа 2017, 11:10

      Я думаю все удивлены

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 августа 2017, 10:37

      Хорошие приобретения у МЮ !

      0
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