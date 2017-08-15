Орлов: «Спартаку» нужно играть до конца. Как Кокорин!»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов уверен, что «Спартаку» требуется время, что найти свою форму и комфортное психологическое состояние на старте нового сезона. Что касается лидерства «Зенита», Орлов уверен, что пока рано говорить о чемпионстве.

В матче седьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет в Перми с «Амкаром». Игра пройдет в воскресенье, 20 августа, в 15:00 по московскому времени.

После шести туров «Зенит» единолично лидирует в турнирной таблице, имея на своем счету 16 очков.

– Главный вывод, который вы сделали для себя по итогам дерби ЦСКА – «Спартак»?

– Чемпион еще не обрел нужной формы. Прежде всего, не то психологическое состояние. Ребята выхолощены. Как они пропустили эти два мяча? Не хватило концентрации, внимания. Два гола за две минуты. Это опять холодный душ. Им, наверное, нужно забыть о золотом блеске. Где-то в подкорке сознания у них это еще сидит. Столько эмоций тогда потратили, а сейчас какой футбол без них? Нужно играть до конца. Как Кокорин! Как он забил свой мяч? Не выключился, доработал эпизод до взятия ворот! Так и надо. Хороший пример для «Спартака»

– Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский вообще считает, что «Спартак» сыграл трусливо.

– Ну с чего Миша это взял? Он хороший человек, я его люблю, мы с ним вместе выступали в шоу. Но обидеть «Спартак» у меня рука не поднимется. Еще нужно понимать, что Головин для нашего футбола – игрок выдающийся.

– Прямо выдающийся?

– Ну он же взял, обыграл нескольких соперников и отдал пас на Щенникова. Шикарно. А слова Грушевского.. Не надо обижать. Когда человек упал, необходимо его поддержать. Миша, будь джентльменом.

– Но можно ли говорить о кризисе «Спартака»?

– Нет. Просто пока еще не обретена психологическая устойчивость. Спартаковцы стали чемпионами в прошлом сезоне и считают, что уже все сделали. Да ничего еще не достигнуто! Футбол-то продолжается! Эта мысль к ним еще придет. Кроме того, думаю, назрели изменения в составе. Вы ведь обратили внимание, сколько игроков поменял «Зенит». Если и дальше «Спартак» будет буксовать, тоже заменит футболистов. Я даже знаю кого.

– Вот в последнее время здорово доставалось Глушакову.

– Конечно, Денис не тянет. Не та культура игры, точных передач маловато. Он совсем не похож на себя прошлогоднего. В том сезоне было вдохновение, сейчас оно ушло. Нужно действовать на мастерстве. Видны пробелы в юношеской подготовке.

– Кто сейчас главный конкурент сине-бело-голубых в борьбе за первое место?

– Да рано об этом говорить! «Зенит» еще сам должен поставить свою игру.

– Разве еще не поставил?

– Пока эпизодически она проглядывается. Вот против «Ахмата» как отлично взаимодействовали Кузяев и Терентьев? Сколько у них подходов было? «Зенит» может играть и в два опорных. Варианты есть. Никакого шапкозакидательства! Ведь полетела команда в Екатеринбург и смотрелась неубедительно. Так? Мало опытных профессионалов, которые могут выдать такое же шоу, как против «Ахмата». Нужно время – ребята еще закалятся.