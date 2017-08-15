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    Киммих хочет выиграть все трофеи предстоящего сезона с «Баварией»

    Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих подтвердил желание команды одержать победы в стартующем сезоне во всех турнирах, в котором будет принимать участие мюнхенская команда.

    «Конечно же, «Бавария» вновь хочет завоевать чемпионский титул. То же самое можно сказать и о Кубке Германии.

    Мы всегда стремимся побеждать, в любом турнире. Это же касается и Лиги чемпионов, однако нельзя сказать, что «Бавария» сейчас думает о финале этого турнира», – цитирует Киммиха TZ.

    Напомним, старт в Бундеслиге у «Баварии» намечен на пятницу, 18 августа. Соперником по первому туру выступит «Байер». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 07:53
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