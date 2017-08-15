Стрепетов не торопится с чемпионским званием для «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что рано говорить о чемпионстве клуба из Санкт-Петербурга по результатам первых шести туров российской Премьер-лиги. Он отметил, что в команде до сих пор есть несыгранность новых игроков, а также более глобальные проблемы, которые еще предстоит решить тренерскому штабу.

Напомним, что матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков.

— «Зенит» захватил лидерство в чемпионате. Многие даже видят в нем чемпиона.

— Подождите, сыграно мало туров. Вся борьба впереди. У игроков «Зенита» появились самоотдача, жажда победы, дисциплина – то, чего не было в прошлом сезоне. Но говорить о том, что он выиграет титул, слишком рано. У «Зенита» не было на старте ни одной проходной игры. Мы видим, что есть проблемы. И Манчини их видит. На надо забывать, что «Зенит» только начал строиться. Другие клубы, которые претендуют на высокие места, стартовали трудно – и «Спартак», и ЦСКА, и «Краснодар», и «Рубин».

— У «Зенита», получается, меньше сложностей. И больше козырей.

— Все-таки семь-восемь новых людей в составе «Зенита». Тренеру сложно быстро сделать из них команду. Игра с «Ахматом» вскрыла проблемы. Из чего сложился счет 4:0? При равной игре забили необязательный гол, так его назовем. Дальше было удаление Уциева. В том эпизоде сначала Кришито жестко сыграл против капитана «Ахмата». Тот ему ответил. И Кришито, и Уциев имели по желтой карточке. Судья дал вторую игроку «Ахмата».

— К тому же «Зенит» забил в начале второго тайма.

— Это еще был не конец. При счете 2:0 ошибку допустил Лунев. Сыграл за пределами штрафной рукой. Красная карточка и удаление. Судья не заметил, помощники не подсказали. После этого «Ахмат» перестал сражаться. Третий и четвертый мячи зенитовцы забивали без сопротивления.