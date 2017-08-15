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  • Гамула: «Какой-то идиот ляпнул ерунду, все подхватили. Только скептики считают, что Глушаков плохо выглядит»

Гамула: «Какой-то идиот ляпнул ерунду, все подхватили. Только скептики считают, что Глушаков плохо выглядит»

15 августа 2017, 01:34
10

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поддержал полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который на старте сезона подвергся критике.

В текущем розыгрыше чемпионата России 30-летний россиянин провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

– Идет неистовая критика в адрес Глушакова. Объективность в этом есть?

– Играет он отлично. А «доброжелателей» всегда хватает. Какой-то идиот ляпнул ерунду, все подхватили. Чемпионы стали – хорошо, не стали – хорошо: есть, о чем поговорить. Глушаков отпахал прошлый сезон, отработал за сборную, никакого отпуска не было. При этом и сейчас показывает достойную игру. Только скептики считают, что Глушаков плохо выглядит. У него есть бойцовские навыки. Не было бы этих трех минут и обыграй «Спартак» ЦСКА, никто бы и слова не сказал.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Гамула Игорь
Комментарии (10)
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mikitka
1502753616
ну да... конечно... что-то мне подсказывает, что если "ляпнуть" что-то вроде "Неймар плох" или "Роналду уже не торт", то никто не подхватит... а вот про Глушакова взяли и подхватили. Мистика прям, звоните Сергею Дружко, пусть ТВ3 сюжет снимет
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Одинокий волк Маквейд
1502767296
Все знают график, в котором играл Денис и понимают, что он устал, прежде всего морально. Об этом и пишут, что нужно ему отдохнуть и что он не оправдывает надежд. Или снова наши надежды - наши проблемы?
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Сибирь за Спартак
1502768265
Гамула заместил Григоряна на страницах газет.
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Диктор
1502769017
Просто Глушак жадный ублюдок вот и все.
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InterMilLano1908
1502769695
Ну давайте ему контракт выпишем на 3 ляма, ведь он важные матчи с Зенитом и ЦСКА сыграл просто здорово...
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Приус
1502770193
Если сейчас Денис играет *отлично*, значит в прошлом сезоне он играл великолепно.
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aurora5858
1502770401
Комбаров тоже великолепен почти все голы с его фланга. Ребров закидывает себе. И так далее.
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niko5
1502783593
Если бы журналисты не подняли кипеш вокруг нового контракта Глушакова-так бы и играл без вопросов!
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Snek
1502788774
Да чего за мошна идёт в сторону Глушакова? Он обычный средний опорник, который имеет мощный удар. Да так же можно сказать и про Вернблума, он по этим факторам тоже скатился, вон 5 лет назад забивал голы Реалу и нужные голы забивал, а сейчас нет, типа не может? Да он так же мощно лупит по воротам, просто это вопрос случая, ну сложилось у глухаря, что в прошлом сезоне, он попадал, когда это было нужно, в этом пока не складывается и делов-то. Ещё Лукас Поди в своё время придумал этот приём, если нет возможности разыграть впереди, доводишь мяч на ударную позицию до штрафной и бьёшь со всей дури, попадёшь, будет либо гол, либо отскок неприятный, что может дать возможность обострить, не попадёшь, ну и хер с ним, всё равно разыграть нечего. Так же играет и Глушаков, он обычный опорник среднего уровня, со стабильной физухой и средними возможностями, играет и выполняет, что ему положено, он рушит атаки, насколько это получается, те, кто повыше мастерством оставляют его по борту(так и в прошлом сезоне было), те, кто послабже, дарили ему мяч. Ничего сверхъестественного он ни показывал ни в том, ни в этом году. Результат должны давать игроки атакующего плана, а не опорники.
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erma
1502798598
То, что Глушаков хуже, чем в прошлом году - это факт! Может, он отличный парень и Гамула это имеет в виду. Никто не отрицает то, что он был очень полезен команде в прошлом году, но нужно быть слепым, чтобы не видеть явный регресс. Никто не кидает в него какашками, но здоровая критика еще никому не мешала. Посмотрите на Кокорина.
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