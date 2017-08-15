Гамула: «Какой-то идиот ляпнул ерунду, все подхватили. Только скептики считают, что Глушаков плохо выглядит»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поддержал полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который на старте сезона подвергся критике.

В текущем розыгрыше чемпионата России 30-летний россиянин провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

– Идет неистовая критика в адрес Глушакова. Объективность в этом есть?

– Играет он отлично. А «доброжелателей» всегда хватает. Какой-то идиот ляпнул ерунду, все подхватили. Чемпионы стали – хорошо, не стали – хорошо: есть, о чем поговорить. Глушаков отпахал прошлый сезон, отработал за сборную, никакого отпуска не было. При этом и сейчас показывает достойную игру. Только скептики считают, что Глушаков плохо выглядит. У него есть бойцовские навыки. Не было бы этих трех минут и обыграй «Спартак» ЦСКА, никто бы и слова не сказал.