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  • Бубнов – о матче ЦСКА и «Спартака»: «Это было худшее дерби за последние годы»

Бубнов – о матче ЦСКА и «Спартака»: «Это было худшее дерби за последние годы»

14 августа 2017, 23:49
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 6-го тура РФПЛ (2:1) худшим между московскими клубами за последние годы.

На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые – девятые.

«Это было худшее дерби за последние годы. Обе команды находятся не в оптимальной форме. У обеих команд достаточно проблем, которые мешают показывать качественный футбол. Вообще игра была ничейная. Искра в игре бывает, когда команды в хорошей функциональной готовности. А так играть тяжело, когда ноги не бегут», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бубнов Александр
Комментарии (12)
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paracetamol
1502747114
Согласен. Играли колченогие костоломы.
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Popularov
1502750410
Это было классное дерби за последние годы в ИСПОЛНЕНИИ ЦСКА! На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака». Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным. ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ. Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов. Моменты забить были, а вот голов не было. ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака. В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака РАЗВАЛИЛАСЬ - привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую прекрасную ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола за ДВЕ минуты и получай ПОРАЖЕНИЕ!!! Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было. Спартак забил, благодаря рикошету Березуцкого, сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил. Не было у Спартака не только моментов, но и подходов. Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше. Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно. Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей? Выделить можно только Промеса и Джикию. Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью. Такое сложилось впечатление, что спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ играть и не знают, куда бежать и что делать на поле. Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА. Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак. Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов! СПАРТАК ЧЕМПИОН??? Да! По ошибкам своих защитников! Здесь им нет равных! Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата! Больше пропущенных только у Анжи - 10! Победа ЦСКА над Спартаком показала, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства! А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
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altezzik
1502764581
Согласен. Матч не был искрометным.
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Опорник84
1502766542
Матч держал в напряжении, но качество игры оставляло желать лучшего! Но это наш футбол и он такой какой есть!
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СШГЭС
1502769214
Значит лучшие игры еще впереди. Желаю армейцам показать ее сегодня с Янг Бойз.
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RedWhiteFans2
1502769840
Это дерби надо забыть и вспоминать как назидание юным игрокам
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Приус
1502770791
Ответная в декабре веселее точно не будет.
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Urry
1502776856
Смотря для кого худшее
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