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    Бубнов – о матче ЦСКА и «Спартака»: «Это было худшее дерби за последние годы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 6-го тура РФПЛ (2:1) худшим между московскими клубами за последние годы.

    На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые – девятые.

    «Это было худшее дерби за последние годы. Обе команды находятся не в оптимальной форме. У обеих команд достаточно проблем, которые мешают показывать качественный футбол. Вообще игра была ничейная. Искра в игре бывает, когда команды в хорошей функциональной готовности. А так играть тяжело, когда ноги не бегут», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    14.08.2017 23:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +722

      Urry 15 августа 2017, 09:00

      Смотря для кого худшее

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 15 августа 2017, 07:19

      Ответная в декабре веселее точно не будет.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 августа 2017, 07:04

      Это дерби надо забыть и вспоминать как назидание юным игрокам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 15 августа 2017, 06:53

      Значит лучшие игры еще впереди. Желаю армейцам показать ее сегодня с Янг Бойз.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 августа 2017, 06:09

      Матч держал в напряжении, но качество игры оставляло желать лучшего! Но это наш футбол и он такой какой есть!

      5
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 15 августа 2017, 05:36

      Согласен. Матч не был искрометным.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > altezzik 15 августа 2017, 06:23

      Мне тоже игра не понравилась, я люблю футбол, а не борьбу тактических схем. Футбола было не много.

      8
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 августа 2017, 01:40

      Это было классное дерби за последние годы в ИСПОЛНЕНИИ ЦСКА!
      На протяжении большей части игры ЦСКА смотрелся НАМНОГО интереснее «Спартака».
      Спартак выглядел ВЯЛЫМ и не решительным.
      ЦСКА атаковали острее, неоднократно проверяли на прочность Селихова ударами с различных дистанций и могли даже дважды ЗАБИТЬ.
      Однако, воплотить имевшееся игровое преимущество, хотя бы в один забитый мяч, команда Виктора Гончаренко до перерыва не сумела, из-за низкой реализации создаваемых моментов.
      Моменты забить были, а вот голов не было.

      ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения от Спартака.
      В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ минуты, защита Спартака РАЗВАЛИЛАСЬ - привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ!
      Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
      Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую прекрасную ВОЗМОЖНОСТЬ!
      Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
      Два гола за ДВЕ минуты и получай ПОРАЖЕНИЕ!!!
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было.
      Спартак забил, благодаря рикошету Березуцкого, сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил.
      Не было у Спартака не только моментов, но и подходов.
      Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше.
      Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно.
      Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей?
      Выделить можно только Промеса и Джикию.
      Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью.
      Такое сложилось впечатление, что спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ играть и не знают, куда бежать и что делать на поле.
      Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА.

      Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак.
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!

      СПАРТАК ЧЕМПИОН???
      Да! По ошибкам своих защитников!
      Здесь им нет равных!
      Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата!
      Больше пропущенных только у Анжи - 10!

      Победа ЦСКА над Спартаком показала, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
      А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Popularov 15 августа 2017, 01:46

      Ты чьих будешь, холоп? )

      3
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      Рейтинг: +17746

      paracetamol 15 августа 2017, 00:45

      Согласен. Играли колченогие костоломы.

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      Рейтинг: +1481

      GM > paracetamol 15 августа 2017, 01:25

      и только бомжи блеснули с помощью судьи

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