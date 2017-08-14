Бубнов – о матче ЦСКА и «Спартака»: «Это было худшее дерби за последние годы»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 6-го тура РФПЛ (2:1) худшим между московскими клубами за последние годы.

На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые – девятые.

«Это было худшее дерби за последние годы. Обе команды находятся не в оптимальной форме. У обеих команд достаточно проблем, которые мешают показывать качественный футбол. Вообще игра была ничейная. Искра в игре бывает, когда команды в хорошей функциональной готовности. А так играть тяжело, когда ноги не бегут», – сказал Бубнов.